Новость № 2. Пересмотрен приговор студенту одного из омских техникумов, который в июле 2021 года открыл стрельбу по трем школьницам на виадуке. Ранее подсудимому было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Но приговор был обжалован в связи с мягкостью назначенного наказания. Теперь осужденному предстоит провести три года в колонии общего режима.