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Страшное ДТП, омский стрелок и крупная нажива для аферистов. Омск сегодня

Сегодня, 14:08
Фото: Город55
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Итоги пятницы.

Новость № 1. На перекрестке улиц Масленникова и проспект Карла Маркса произошло ДТП. Водитель автомобиля Skoda поворачивал налево и не уступил дорогу, в результате столкнувшись с автомобилем Mercedes и сбив светофор и дорожный знак. Помимо этого, автомобиль Skoda отбросило на проезжающий мимо троллейбус. Пассажирка автомобиля Skoda пострадала и была доставлена в больницу.

«Забыл» езду по правилам. Омич за рулем снес светофор и едва не угробил пассажирку
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Новость № 2. Пересмотрен приговор студенту одного из омских техникумов, который в июле 2021 года открыл стрельбу по трем школьницам на виадуке. Ранее подсудимому было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Но приговор был обжалован в связи с мягкостью назначенного наказания. Теперь осужденному предстоит провести три года в колонии общего режима.

Омскому студенту, стрелявшему в детей на виадуке, ужесточили приговор
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Новость № 3. Омский бизнесмен, занимавшийся продажей шуб, стал жертвой мошенников. Ему позвонили «брокеры» и предложили вложиться в инвестиции. Ради крупного заработка он продал свою квартиру, а также квартиры сына и матери. Результаты своих вложений омич отслеживал на фейковом сайте, где отображалась информация о его крупном доходе. В общем мужчина перевел мошенникам почти 14 млн рублей.

Крупная нажива. Омский торговец шубами перевел мошенникам 14 млн рублей
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#ДТП#Тройное ДТП#Дети#Приговор#Мошенник#Телефонные мошенники
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