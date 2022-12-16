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Крупная нажива. Омский торговец шубами перевел мошенникам 14 млн рублей

Сегодня, 11:15
Фото: 1MI
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Омский бизнесмен хотел увеличить свой заработок и перевел «брокерам» 14 млн рублей

Ради крупного заработка он продал свою квартиру, а также квартиры сына и матери.

Замначальника Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Владимир Белов рассказал о самом крупном преступлении дистанционных мошенников в Омске.

Жертвой аферистов стал омский бизнесмен, занимавшийся продажей шуб. Мужчине позвонили «брокеры» и предложили вложиться в инвестиции. Результаты своих вложений омич отслеживал на фейковом сайте, где отображалась информация о его крупном доходе.

Поверив во все это, мужчина решил вложиться по-крупному. Он продал свою квартиру, а также квартиры сына и матери. Однако, когда мужчина понял, что попался на удочку мошенников, было уже поздно. К тому моменту он потерял около 14 млн рублей.

В настоящий момент личности злоумышленников не установлены. Расследование продолжается.

Напомним, что подобная схема обмана достаточно распространенная. Чаще всего жертвами аферистов становятся пенсионеры. Так, например, 60-летняя пенсионерка перевела подобным «брокерам» 2,3 млн рублей.

Отдала все ради заработка. Омская пенсионерка перевела 2,3 млн рублей «брокеру»
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#Происшествия#Новости#Омск#Деньги#Мошенник#Телефонные мошенники#Бизнесмен#Шуба#Юлия Бармина
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