Крупная нажива. Омский торговец шубами перевел мошенникам 14 млн рублей

Замначальника Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Владимир Белов рассказал о самом крупном преступлении дистанционных мошенников в Омске.
Жертвой аферистов стал омский бизнесмен, занимавшийся продажей шуб. Мужчине позвонили «брокеры» и предложили вложиться в инвестиции. Результаты своих вложений омич отслеживал на фейковом сайте, где отображалась информация о его крупном доходе.
Поверив во все это, мужчина решил вложиться по-крупному. Он продал свою квартиру, а также квартиры сына и матери. Однако, когда мужчина понял, что попался на удочку мошенников, было уже поздно. К тому моменту он потерял около 14 млн рублей.
В настоящий момент личности злоумышленников не установлены. Расследование продолжается.
Напомним, что подобная схема обмана достаточно распространенная. Чаще всего жертвами аферистов становятся пенсионеры. Так, например, 60-летняя пенсионерка перевела подобным «брокерам» 2,3 млн рублей.