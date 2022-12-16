Омскому студенту, стрелявшему в детей на виадуке, ужесточили приговор

По сообщению СУ СКР по Омской области, пересмотрен приговор студенту одного из омских техникумов. Молодого человека обвинили в хулиганстве.
Напомним, в июле 2021 года молодой человек открыл стрельбу по трем школьницам, находившимся на лестнице виадука на улице Демьяна Бедного. Двум девочкам (11 и 14 лет) пули попали в руки, в результате чего одной из них провели операцию под местным обезболиванием, а другой под общим наркозом.
Попытавшись скрыть преступление, стрелок спрятал винтовку под металлический короб за стеной дровника во дворе своего дома, а пули высыпал в выгребной колодец во дворе.
Следователи вместе с сотрудниками полиции провели расследование: установили сектор, из которого велась стрельба, проведели обход жилых домов, осмотрели придомовые территории, провели 9 обысков и допросили более 40 свидетелей.
На допросе омич утверждал, что стрелял по птицам, однако в ходе следствия эта версия была опровергнута собранными доказательствами.
Подсудимому было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Однако приговор был обжалован потерпевшими в связи с мягкостью назначенного наказания.
В итоге приговор был изменен. Теперь осужденному предстоит провести три года в колонии общего режима.