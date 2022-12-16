Омскому студенту, стрелявшему в детей на виадуке, ужесточили приговор

Напомним, в июле 2021 года молодой человек открыл стрельбу по трем школьницам, находившимся на лестнице виадука на улице Демьяна Бедного. Двум девочкам (11 и 14 лет) пули попали в руки, в результате чего одной из них провели операцию под местным обезболиванием, а другой под общим наркозом.