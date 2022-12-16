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Омскому студенту, стрелявшему в детей на виадуке, ужесточили приговор

Сегодня, 10:23
Фото: Город55
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Вместо 2,5 лет «условки» его приговорили к 3 годам колонии общего режима.

По сообщению СУ СКР по Омской области, пересмотрен приговор студенту одного из омских техникумов. Молодого человека обвинили в хулиганстве.

Напомним, в июле 2021 года молодой человек открыл стрельбу по трем школьницам, находившимся на лестнице виадука на улице Демьяна Бедного. Двум девочкам (11 и 14 лет) пули попали в руки, в результате чего одной из них провели операцию под местным обезболиванием, а другой под общим наркозом.

Попытавшись скрыть преступление, стрелок спрятал винтовку под металлический короб за стеной дровника во дворе своего дома, а пули высыпал в выгребной колодец во дворе.

Следователи вместе с сотрудниками полиции провели расследование: установили сектор, из которого велась стрельба, проведели обход жилых домов, осмотрели придомовые территории, провели 9 обысков и допросили более 40 свидетелей.

На допросе омич утверждал, что стрелял по птицам, однако в ходе следствия эта версия была опровергнута собранными доказательствами.

Подсудимому было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Однако приговор был обжалован потерпевшими в связи с мягкостью назначенного наказания.

В итоге приговор был изменен. Теперь осужденному предстоит провести три года в колонии общего режима.

Студенту омского техникума, стрелявшему в детей на виадуке, вынесли приговор
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#Юлия Бармина#Общество#СУ СКР Омской области#Новости#Омск#Уголовное дело#Приговор#Приговор суда#Колония
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