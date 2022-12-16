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«Забыл» езду по правилам. Омич за рулем снес светофор и едва не угробил пассажирку

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI
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В результате тройного ДТП водитель снес светофор в центре Омска

У «Голубого огонька» столкнулись два автомобиля и троллейбус.

Вчера вечером, 15 декабря, на перекрестке улиц Масленникова и проспект Карла Маркса произошло ДТП, в результате которого был сбит светофор и дорожный знак «Пешеходный переход».

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Омской области. Как рассказали в ведомстве, 27-летний мужчина за рулем автомобиля Skoda при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого был 25-летний мужчина.

В результате ДТП автомобиль Skoda отбросило на проезжающий мимо троллейбус, следующий по маршруту № 4 (Железнодорожный вокзал — Омский нефтеперерабатывающий завод), под управлением 51-летнего мужчины. На момент столкновения в троллейбусе находилось 15 пассажиров.

Среди пострадавших — пассажир автомобиля Skoda, 27-летняя женщина. Она была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.

Фото: Скриншот сообщества Омск "|Регион-55|REGIK55|"
#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ДТП с пострадавшими#Тройное ДТП
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