«Забыл» езду по правилам. Омич за рулем снес светофор и едва не угробил пассажирку

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Омской области. Как рассказали в ведомстве, 27-летний мужчина за рулем автомобиля Skoda при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого был 25-летний мужчина.