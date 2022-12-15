Сенсационная победа «Крыльев» и как забить буллит одной рукой?!

Андрей Блохин нанёс очередной визит на G-Drive Арену, чтобы подробно побеседовать с одним из помощников Михаила Кравеца о молодёжи. Кто стал собеседником гуру омской спортивной журналистики, кто из молодых игроков получит шанс сыграть за основу вслед за Гуляевым, Мирошниченко, Асташевским и Трикозовым, и кому ещё нужно работать над собой? Всё это уже вечером!