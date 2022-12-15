Сенсационная победа «Крыльев» и как забить буллит одной рукой?!

Тем более, что и помимо основной команды в нашем регионе происходит немало хоккейных событий. В этом уверены ведущие программы, которые готовы рассказывать о хоккее круглосуточно!
Сегодня, к примеру, 15 декабря в Хоккейной Академии «Авангард» стартует тур Студенческой хоккейной лиги и сюжет о том, как это было, вы увидите уже в следующем «Овертайме»!
В готовящемся выпуске телезрителей ждёт продолжение удивительных приключений Петра Смольникова на Урале. Корреспондент 12 канала не смог себе отказать в удовольствии остаться ещё и на матч звёзд Женской хоккейной лиги, который прошёл в рамках Недели звёзд в Челябинске, чтобы побеседовать с Анной Шибановой — омской хоккеисткой, которая с 2008 года выступает за ХК «Агидель» из Уфы.
Андрей Блохин нанёс очередной визит на G-Drive Арену, чтобы подробно побеседовать с одним из помощников Михаила Кравеца о молодёжи. Кто стал собеседником гуру омской спортивной журналистики, кто из молодых игроков получит шанс сыграть за основу вслед за Гуляевым, Мирошниченко, Асташевским и Трикозовым, и кому ещё нужно работать над собой? Всё это уже вечером!
Ну а Максим Гречанин, похоже, всерьёз решил начать спортивную карьеру. На любительском уровне, естественно. Иначе никак не объяснить его рвение постоянно занимать место в воротах! Вместе с чемпионом МХЛ Алексеем Кондратьевым и капитаном «Авангарда»-2007 Олегом Огнёвым, съёмочная группа 12 канала представит зрителям разбор невероятного буллита восходящей звезды Матвея Мичкова, который одной рукой обыграл вратаря соперника и принёс победу своей команде!
Ещё одна тема — домашние матчи «Омских Крыльев», которые не дрогнули перед действующим чемпионом ВХЛ и дали настоящий бой грозному тюменскому «Рубину»!
Итак, «Овертайм» на 12 канале продолжится сегодня в 21:30, сразу по окончании прямой трансляции баскетбольного матча «Нефтяник» (Омск) — «Динамо» (Новосибирск).
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