Народный герой в номинации «Спорт» Никита Вагин в детстве мечтал стать богатырём

Никита Вагин — мастер спорта России по тяжёлой атлетике, чемпион Омской области, рекорд которого в рывке до сих пор не побит среди юношей до 15 лет. Кроме этого, он является чемпионом и рекордсменом России в толчке среди юношей до 17 лет, рекордсменом Европы в толчке, чемпионом Европы в сумме двоеборья и чемпионом мира в Саудовской Аравии в сумме двоеборья в весовой категории до 73 кг среди юношей до 17 лет. Сложно поверить, что в начале спортивной карьеры родители Никиты отговаривали парня заниматься этим видом спорта.
«А вообще родители мне запрещали заниматься тяжёлой атлетикой. Они боялись всех мифов, которые крутятся вокруг этого вида спорта. Их много: и что спину сорвать можно, и вырасти не получится. Они не думали, что я в профессиональный пойду. Я просто сам записался и сказал, что у меня тренировка», — говорит Никита Вагин, мастер спорта России по тяжёлой атлетике.
Тяжёлой атлетикой Никита занимается с 11 лет у тренера Алексея Пульнова, который сумел разглядеть в ребёнке перспективного спортсмена. Сейчас у народного героя «переходный возраст»: от юношеских соревнований к взрослым, но чемпиона трудности не пугают.
«Само собой — тяжелее сейчас соревноваться с другими спортсменами. У них уже более окрепшие организмы, но мы тоже взрослеем и закаляемся, поэтому всё ещё впереди. На первенстве России в Туле у нас прошли в этом году соревнования. Были гости и из Белоруссии. Там я выиграл по сумме двоеборья», — отмечает спортсмен.
Во время съёмок в студии, просматривая кадры с церемонии вручения премии «Народный герой», Никита Вагин отметил, что в зрительном зале, впрочем, как и по жизни, его во всём поддерживает бабушка:
«Бабушка моя с дедушкой радуются за меня всегда. Они самые ярые мои фанаты, если так можно выразиться. Когда у меня проходят соревнования и есть прямая трансляция, они смотрят и записывают эти кадры. А мне интересно пересмотреть не сами соревнования, а их реакцию».
В мае 2022 года Никита принимал активное участие в оказании гуманитарной помощи погорельцам города Называевска, пострадавшим в результате страшного пожара.
«Помощь оказывалась всей нашей семьей. Жертвовали свою одежду. Нам было не жалко. Люди столько потеряли: и дома, и одежду, крышу над головой. Это тяжело пережить. Многие жители Называевска часто следят за моими соревнованиями. Я скучаю по дому, по родным, когда уезжаю», — говорит Никита Вагин, победитель региональной премии «Народный герой» в номинации «Спорт».
Прогуляться по телевизионной аллее славы народных героев зрители могут каждый четверг в эфире 12 канала.
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