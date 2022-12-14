Народный герой в номинации «Спорт» Никита Вагин в детстве мечтал стать богатырём

Никита Вагин — мастер спорта России по тяжёлой атлетике, чемпион Омской области, рекорд которого в рывке до сих пор не побит среди юношей до 15 лет. Кроме этого, он является чемпионом и рекордсменом России в толчке среди юношей до 17 лет, рекордсменом Европы в толчке, чемпионом Европы в сумме двоеборья и чемпионом мира в Саудовской Аравии в сумме двоеборья в весовой категории до 73 кг среди юношей до 17 лет. Сложно поверить, что в начале спортивной карьеры родители Никиты отговаривали парня заниматься этим видом спорта.