В 2023 году в Омске поднимется плата за содержание жилья

По сообщению омской администрации, плата за содержание жилья в 2023 год вырастет на 6%. В ее основе заложен минимальный перечень услуг и работ, необходимых для содержания общего имущества в многоквартирном доме в надлежащем состоянии.
Отметим, что размер платы также будет зависеть от степени благоустройства дома. Так, например, для омичей, проживающих в 5-9-этажных домах, а также имеющих все виды благоустройства, включая газовые плиты, плата составит 24,5 и 34,9 рубля за 1 кв. м.
Собственники жилья могут принять и другой размер платы на общем собрании многоквартирного дома. При этом плата должна обеспечивать содержание общего имущества в доме, средств должно хватать для поддержания дома в состоянии, отвечающем всем необходимым требованиям, отметили в ведомстве.