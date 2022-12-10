В 2023 году в Омске поднимется плата за содержание жилья

Отметим, что размер платы также будет зависеть от степени благоустройства дома. Так, например, для омичей, проживающих в 5-9-этажных домах, а также имеющих все виды благоустройства, включая газовые плиты, плата составит 24,5 и 34,9 рубля за 1 кв. м.