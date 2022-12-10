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В 2023 году в Омске поднимется плата за содержание жилья

Сегодня, 11:48
Фото: 1MI
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Плата за содержания жилья увеличится на 6%, а также будет зависеть от от степени благоустройства дома.

По сообщению омской администрации, плата за содержание жилья в 2023 год вырастет на 6%. В ее основе заложен минимальный перечень услуг и работ, необходимых для содержания общего имущества в многоквартирном доме в надлежащем состоянии.

Отметим, что размер платы также будет зависеть от степени благоустройства дома. Так, например, для омичей, проживающих в 5-9-этажных домах, а также имеющих все виды благоустройства, включая газовые плиты, плата составит 24,5 и 34,9 рубля за 1 кв. м.

Собственники жилья могут принять и другой размер платы на общем собрании многоквартирного дома. При этом плата должна обеспечивать содержание общего имущества в доме, средств должно хватать для поддержания дома в состоянии, отвечающем всем необходимым требованиям, отметили в ведомстве.

#Юлия Бармина#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Деньги#Жилье#Жилые дома#Многоквартирный дом#Дом
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