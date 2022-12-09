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Владимир Путин высказался о возможности дополнительной мобилизации в России

Сегодня, 15:18
Фото: www.kremlin.ru
Президент России рассказал об этом на саммите Евразийского экономического союза

На саммите Евразийского экономического союза президент России Владимир Путин рассказал, при каких условиях возможна дополнительная мобилизация.

«Нет таких факторов сегодня. Я же сказал, 300 тыс было призвано в рамках частичной мобилизации, 150 тыс находится в группировке. Из тех, кто находится в группировке, только половина в боевых подразделениях», — рассказал Владимир Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин уже рассказывал о дополнительной мобилизации на ежегодном Совете по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин рассказал о возможности дополнительной мобилизации
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#Юлия Бармина#Общество#Новости#Россия#Владимир Путин#Президент РФ#Сво#Частичная мобилизация
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