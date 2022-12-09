Владимир Путин высказался о возможности дополнительной мобилизации в России

На саммите Евразийского экономического союза президент России Владимир Путин рассказал, при каких условиях возможна дополнительная мобилизация.
«Нет таких факторов сегодня. Я же сказал, 300 тыс было призвано в рамках частичной мобилизации, 150 тыс находится в группировке. Из тех, кто находится в группировке, только половина в боевых подразделениях», — рассказал Владимир Путин.
Напомним, ранее Владимир Путин уже рассказывал о дополнительной мобилизации на ежегодном Совете по развитию гражданского общества и правам человека.