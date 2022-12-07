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Путин рассказал о возможности дополнительной мобилизации

Сегодня, 14:49
Фото: kremlin.ru
Важное заявление президент сделал на заседании по развитию гражданского общества и правам человека.

В среду, 7 декабря, Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в ежегодном Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Выступая перед собравшимися, президент сделал важное заявление о дополнительных этапах частичной мобилизации.

«Разговоры, о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятия сейчас просто не имеют смысла. Необходимости в них ни для государства, ни для Министерства обороны на сегодняшний день нет», – заверил Путин.

Напомним, частичная мобилизация стартовала в России по Указу президента 21 сентября и на данный момент уже окончена, заверяют в Кремле. 

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