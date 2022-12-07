Путин рассказал о возможности дополнительной мобилизации

В среду, 7 декабря, Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в ежегодном Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Выступая перед собравшимися, президент сделал важное заявление о дополнительных этапах частичной мобилизации.
«Разговоры, о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятия сейчас просто не имеют смысла. Необходимости в них ни для государства, ни для Министерства обороны на сегодняшний день нет», – заверил Путин.
Напомним, частичная мобилизация стартовала в России по Указу президента 21 сентября и на данный момент уже окончена, заверяют в Кремле.