Уральские и сибирские автозаправщики обсудили точки роста их бизнеса

Во время бизнес-сессии участники обменялись опытом работы с цифровыми сервисами. Для независимых АЗС это не только «бесшовный» доступ к онлайн-услугам компании, но и возможность войти в программу усиленного контроля сохранности топлива — «Знак качества». Высокотехнологичные решения сегмента сбыта моторных топлив «Газпром нефти» позволяют сохранить потребительские свойства топлива на всем пути от завода до заправки в рамках комплексного договора поставки или вхождения независимого бизнеса в партнёрскую сеть АЗС. Автозаправки внутри системы контроля могут получить специальную отличительную маркировку, которая привлечет автомобилистов.