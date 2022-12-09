Уральские и сибирские автозаправщики обсудили точки роста их бизнеса

Бизнес-сессия включала экспертные выступления и воркшоп. Участники мероприятия вместе с представителями одного из ключевых топливных поставщиков и независимыми аналитиками подвели итоги года и разобрали факторы, которые помогают сохранить прибыльность бизнеса в условиях турбулентного рынка.
«Формат подобных встреч и обмена опытом очень востребован, — подчеркнул генеральный директор ООО „КДС“, владелец франшизы одной из сетей АЗС Юрий Нижегородцев. — Мы общаемся между собой по различным насущным проблемам и пытаемся вместе выработать решения, направленные на повышение эффективности работы».
Эксперты выделили один из важных трендов — повышение значимости нетопливного направления в бизнесе АЗС.
«В условиях волатильности на бирже нефтепродуктов независимым заправочным сетям всё труднее сохранить стабильную рентабельность основного бизнеса. В этой ситуации одним из действенных инструментов развития бизнеса является нетопливная составляющая: кафе и магазины при АЗС, запуск собственных линеек автотоваров и продуктов питания в дорогу, оказание сервисных услуг автомобилистам. К примеру, сеть АЗС „Газпромнефть“ в этом направлении добилась значительных успехов, мы видим, как продукция под брендами сети уже появляется и вне заправок. Для независимых игроков это одновременно и бенчмарк, и источник практической экспертизы по эффективной диверсификации бизнеса», — отметил заместитель руководителя «ОМТ-Консалт», эксперт рынка ТЭК Радик Саитов.
Участники встречи также указали еще на один инструмент, повышающий эффективность работы автозаправок, — цифровизацию бизнеса. Использование интернет-площадок для покупки нефтепродуктов, электронный документооборот, доступные онлайн кредитные предложения позволяют экономить время, человеческие ресурсы и обеспечивают прозрачность бизнеса.
«Мы решили по-новому взглянуть на бизнес-процессы и потребности независимых автозаправочных станций. Поэтому мы создали единую площадку, где мы могли бы предлагать не только нефтепродукты и услуги по их доставке, но и различные товары, сервисы и услуги от компании и наших партнёров, которые помогали бы независимым сетям АЗС решать весь спектр задач по содержанию, обеспечению и развитию своей автозаправочной сети», — рассказала руководитель направления развития цифровых продуктов для мелкооптовых клиентов «Газпромнефть-Региональные продажи» Мария Барсукова.
Во время бизнес-сессии участники обменялись опытом работы с цифровыми сервисами. Для независимых АЗС это не только «бесшовный» доступ к онлайн-услугам компании, но и возможность войти в программу усиленного контроля сохранности топлива — «Знак качества». Высокотехнологичные решения сегмента сбыта моторных топлив «Газпром нефти» позволяют сохранить потребительские свойства топлива на всем пути от завода до заправки в рамках комплексного договора поставки или вхождения независимого бизнеса в партнёрскую сеть АЗС. Автозаправки внутри системы контроля могут получить специальную отличительную маркировку, которая привлечет автомобилистов.
Бизнес-сессия в Омске завершилась экскурсией по многофункциональной G-Drive Арене, которая также является примером эффективности и диверсификации бизнеса. Ключевое спортивное направление здесь дополняют и другие виды деятельности: сервисы гостеприимства, бизнес-клубы, точки общественного питания и продажи атрибутики.