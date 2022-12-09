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Поймали на деле. В Омском лесу задержали перевозчика наркотиков

Сегодня, 11:58
Фото: 1MI
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В Омской области задержали курьера-перевозчика синтетических наркотиков

Наркотики массой 5,3 килограммов обнаружили в машине омича, а также в лесу, где он сделал тайники-закладки.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, в лесу Омского района задержали 26-летнего мужчину, когда он делал тайники-закладки.

Во время досмотра автомобиля мужчины, изъято 2 свертка с белым порошком. Помимо этого, обнаружено 4 тайника-закладки в лесу. Экспертиза показала, что все изъятое — синтетический наркотик общей массой 5,3 килограммов.

Также в машине обнаружили наркотик, который подозреваемый собирался употребить сам.

Выяснилось, что мужчина работал перевозчиком в интернет-магазине по продаже наркотиков. Он приехал в указанное место, взял крупную партию наркосинтетики, после чего начал организовывать тайники-закладки для оптовых региональных курьеров, но был задержан полицейскими.

В настоящее время возбуждено два уголовных дела, которые будут объединены в одно производство. Омич заключен под стражу. Следственные действия и розыск продолжаются, устанавливается причастность мужчины к другим преступлениям.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район#Уголовное дело#Наркотики#Синтетические наркотики#Курьер
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