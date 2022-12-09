Поймали на деле. В Омском лесу задержали перевозчика наркотиков

Выяснилось, что мужчина работал перевозчиком в интернет-магазине по продаже наркотиков. Он приехал в указанное место, взял крупную партию наркосинтетики, после чего начал организовывать тайники-закладки для оптовых региональных курьеров, но был задержан полицейскими.