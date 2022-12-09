Поймали на деле. В Омском лесу задержали перевозчика наркотиков

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, в лесу Омского района задержали 26-летнего мужчину, когда он делал тайники-закладки.
Во время досмотра автомобиля мужчины, изъято 2 свертка с белым порошком. Помимо этого, обнаружено 4 тайника-закладки в лесу. Экспертиза показала, что все изъятое — синтетический наркотик общей массой 5,3 килограммов.
Также в машине обнаружили наркотик, который подозреваемый собирался употребить сам.
Выяснилось, что мужчина работал перевозчиком в интернет-магазине по продаже наркотиков. Он приехал в указанное место, взял крупную партию наркосинтетики, после чего начал организовывать тайники-закладки для оптовых региональных курьеров, но был задержан полицейскими.
В настоящее время возбуждено два уголовных дела, которые будут объединены в одно производство. Омич заключен под стражу. Следственные действия и розыск продолжаются, устанавливается причастность мужчины к другим преступлениям.