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Лучший звездопад в году. Омичам доведется увидеть метеоритный дождь

Сегодня, 03:16
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители Омской области попадут под сильнейший метеоритный дождь года

Фаэтон подарит омичам незабываемое зрелище звездопада, хотя в этом году яркость метеоритного потока может «перебить» восходящая Луна.

Омский астроном Владимир Крупко сообщил в соцсетях, что приближается максимум метеорного потока Геминиды. Омичи смогут увидеть самый сильный звездопад года.

Геминиды происходят от обломков астероида 3200 Фаэтон. Он обращается вокруг Солнца каждые 1,4 года, и каждый год Земля проходит через его след из обломков.

Так получается самый сильный метеорный поток года, активный с 19 ноября по 24 декабря, самый максимум ожидается с 13 на 14 декабря.

«Летят они со скоростью более чем в 40 раз быстрее пули и сгорают на высоте около 80 км. Лучшее время наблюдения — максимум с вечера и до утра следующего дня. Пик около часа ночи. Однако в 21-30 будет восходить убывающая Луна, которая осложнит наблюдения слабых метеоров», — сообщил подробности Владимир Крупко.

Фаэтон «мусорит» Геминидами из-за того, что раз в 1,4 года проходит очень близко к Солнцу, нагревается и растрескивается. Откуда взялся сам астероид — до сих пор неясно, но зато он дарит незабываемые звездопады, когда осколки сгорают в атмосфере Земли.

#Омск#Астрономия#Новости#Омская область#Владимир Крупко#Метеорит#Дарья Зыкова
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