Лучший звездопад в году. Омичам доведется увидеть метеоритный дождь

Фаэтон «мусорит» Геминидами из-за того, что раз в 1,4 года проходит очень близко к Солнцу, нагревается и растрескивается. Откуда взялся сам астероид — до сих пор неясно, но зато он дарит незабываемые звездопады, когда осколки сгорают в атмосфере Земли.