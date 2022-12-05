Лучший звездопад в году. Омичам доведется увидеть метеоритный дождь

Омский астроном Владимир Крупко сообщил в соцсетях, что приближается максимум метеорного потока Геминиды. Омичи смогут увидеть самый сильный звездопад года.
Геминиды происходят от обломков астероида 3200 Фаэтон. Он обращается вокруг Солнца каждые 1,4 года, и каждый год Земля проходит через его след из обломков.
Так получается самый сильный метеорный поток года, активный с 19 ноября по 24 декабря, самый максимум ожидается с 13 на 14 декабря.
«Летят они со скоростью более чем в 40 раз быстрее пули и сгорают на высоте около 80 км. Лучшее время наблюдения — максимум с вечера и до утра следующего дня. Пик около часа ночи. Однако в 21-30 будет восходить убывающая Луна, которая осложнит наблюдения слабых метеоров», — сообщил подробности Владимир Крупко.
Фаэтон «мусорит» Геминидами из-за того, что раз в 1,4 года проходит очень близко к Солнцу, нагревается и растрескивается. Откуда взялся сам астероид — до сих пор неясно, но зато он дарит незабываемые звездопады, когда осколки сгорают в атмосфере Земли.