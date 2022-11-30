В Омске иностранцу дали 16 лет «строгача». Срок получил пособник террористов

Как сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Руснак Ирина, в Омске состоялось выездное заседание 1-го Восточного окружного военного суда. Подсудимый иностранец признан виновным по ст. 205.3 УК РФ «прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности» и по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «содействие террористической деятельности». Уголовное дело расследовали в следственном подразделении УФСБ Омской области.
Гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона вышел на связь с участником запрещенной международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», находящимся в Сирийской Арабской Республике. Мужчина изучал специальную литературу о правилах обращения со взрывчаткой, выражал намерение вступить в ряды террористов, также перевел деньги на банковский счет, используемый организацией.
В последствии иностранец собирался выехать из России, чтобы участвовать в боевых действиях и присоединиться к террористической деятельности в Сирии.
По приговору военного суда иностранцу назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года с отбыванием в тюрьме.
Напомним, позавчера на выездном заседании 1-ого Восточного окружного суда вынесли приговоры еще трем иностранцам, проживавшим в Омске: