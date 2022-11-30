В Омске иностранцу дали 16 лет «строгача». Срок получил пособник террористов

Гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона вышел на связь с участником запрещенной международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», находящимся в Сирийской Арабской Республике. Мужчина изучал специальную литературу о правилах обращения со взрывчаткой, выражал намерение вступить в ряды террористов, также перевел деньги на банковский счет, используемый организацией.