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В Омске иностранцу дали 16 лет «строгача». Срок получил пособник террористов

Сегодня, 08:53
Фото: УФСБ России по Омской области

В Омске суд вынес приговор иностранному адепту террористической организации

В Омске судили на выездном заседании пособника международной террористической организации. 16 лет строгого режима получил иностранец за намерения вступить в ряды террористов и поддержку запрещенной организации деньгами.

Как сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Руснак Ирина, в Омске состоялось выездное заседание 1-го Восточного окружного военного суда. Подсудимый иностранец признан виновным по ст. 205.3 УК РФ «прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности» и по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «содействие террористической деятельности». Уголовное дело расследовали в следственном подразделении УФСБ Омской области.

Гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона вышел на связь с участником запрещенной международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», находящимся в Сирийской Арабской Республике. Мужчина изучал специальную литературу о правилах обращения со взрывчаткой, выражал намерение вступить в ряды террористов, также перевел деньги на банковский счет, используемый организацией.

В последствии иностранец собирался выехать из России, чтобы участвовать в боевых действиях и присоединиться к террористической деятельности в Сирии.

По приговору военного суда иностранцу назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года с отбыванием в тюрьме. 

Напомним, позавчера на выездном заседании 1-ого Восточного окружного суда вынесли приговоры еще трем иностранцам, проживавшим в Омске:

В колонию за пособничество террористам. В Омске вынесли приговоры трем мужчинам
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#Омск#Суд#Новости#Терроризм#Уголовное дело#Дарья Зыкова
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