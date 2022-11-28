В колонию за пособничество террористам. В Омске вынесли приговоры трем мужчинам

Согласно материалам уголовного дела, мужчины находились в составе законспирированной радикальной террористической ячейки. Они занимались публичным оправданием и пропагандой терроризма, а также уговаривали своих знакомых уехать из страны и вступить в международные террористические организации «Движение Талибан» и «Исламское государство» (обе организации запрещены на территории РФ).