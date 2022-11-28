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В колонию за пособничество террористам. В Омске вынесли приговоры трем мужчинам

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI

Трех омичей отправили в колонию за пособничество террористам

Двое омичей получили наказания по 2-2.5 года лишения свободы, а третий — 10 лет суммарно.

В Омске прошло выездное заседание первого Восточного окружного военного суда. Во время него вынесли приговор по уголовному делу, которое завели на трех граждан одной из стран Центрально-Азиатского региона (и жителей Омска), сообщает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Согласно материалам уголовного дела, мужчины находились в составе законспирированной радикальной террористической ячейки. Они занимались публичным оправданием и пропагандой терроризма, а также уговаривали своих знакомых уехать из страны и вступить в международные террористические организации «Движение Талибан» и «Исламское государство» (обе организации запрещены на территории РФ).

Пособников террористов задержали. Суд признал их виновными и приговорил одного из подельников к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, второго — к двум с половиной годам лишения свободы, а третьего мужчину — суммарно к 10 годам лишения свободы.

#Вероника Жукова#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Терроризм
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