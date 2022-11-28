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Запчасти на складе «плохо» лежали. Омич вывез деталей с работы почти на 6 млн рублей

Сегодня, 09:21
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске пойдет под суд за крупную кражу работник склада автозапчастей

Омич один нес ответственность за автозапчасти на складе. Ущерб он возместил, но все равно пойдет под суд за то, что вывез с рабочего места запасных деталей почти на 6 млн рублей.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что в Кировском округе утвердили обвинительное заключение в отношении бывшего инженера по гарантийному ремонту в автоцентре. Его обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ «присвоение вверенного имущества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

По версии следствия, в ноябре 2021 года омич похитил запчасти, снятые автосервисом с машин после гарантийного ремонта. Запчасти находились на складе автоцентра, доступ туда имел только обвиняемый, он и нес ответственность за их сохранность.

Мужчина организовал перевозку на грузовиках, водителей о намерениях не оповещал, проник на «свой» склад, откуда погрузил запчастей на общую сумму 5,79 млн рублей. Вину в совершении преступления он так пока и не признал, но похищенные запчасти вернул. Уголовное дело отправили на рассмотрение в Кировский районный суд.

Показатель количества поддельных автозапчастей в РФ достиг 28%
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#Омск#Прокуратура Омской области#Новости#Уголовное дело#Кража#Склад#Дарья Зыкова
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