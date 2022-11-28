Запчасти на складе «плохо» лежали. Омич вывез деталей с работы почти на 6 млн рублей

Мужчина организовал перевозку на грузовиках, водителей о намерениях не оповещал, проник на «свой» склад, откуда погрузил запчастей на общую сумму 5,79 млн рублей. Вину в совершении преступления он так пока и не признал, но похищенные запчасти вернул. Уголовное дело отправили на рассмотрение в Кировский районный суд.