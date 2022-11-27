В России с начала года наблюдается падение рождаемости

По итогам девяти месяцев 2022 года рождаемость в России сократилась на 6,5%. Данные со ссылкой на зампреда Госдумы Анну Кузнецову передают «Новые известия». Она также сообщила, сохраняется рост разводов: на каждые 10 союзов по 7 расторжений.
В России создали специальную группу по вопросам демографии. «Сейчас мы работаем над различными инициативами по основным направлениям: это совершенствование мер поддержки семей с детьми, развитие семейной инфраструктуры и укрепление семейных ценностей», — пояснила Кузнецова.
Некоторые идеи уже реализованы, например создание семейных многофункциональных центров.
Напомним, о семейной статистике мы рассказывали ранее. Омскстат опубликовал интересные данные ко Дню матери.