В России с начала года наблюдается падение рождаемости

По итогам девяти месяцев 2022 года рождаемость в России сократилась на 6,5%. Данные со ссылкой на зампреда Госдумы Анну Кузнецову передают «Новые известия». Она также сообщила, сохраняется рост разводов: на каждые 10 союзов по 7 расторжений.