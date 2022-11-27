В 2022 году День матери выпал на 27 ноября. К празднику Омскстат подготовил тематическую информацию.
С января этого года в регионе родилось 6 283 мальчика и 5 893 девочки. На тысячу человек в среднем приходится девять новорожденных. Лидером по рождаемости многие годы остается Москаленский район. В Омске в этом году на свет появились 7 057 малышей.
По итогам 2021 года, на каждые 100 родов приходился один случай рождения двойни. Тройняшки появляются один раз на пять тысяч случаев. Всего за прошлый год омичи увидели 176 двойняшек и четыре тройни.
Сейчас средний возраст матери при рождении ребенка — 29 лет. Ежегодно показатель увеличивается, в частности за счет рождения вторых и последующих детей. Более 11 тысяч новорожденных в прошлом году имели старших братьев и сестер. 77% малышей рождаются в браке.