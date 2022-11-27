Омичей ожидают масштабные ремонтные работы «ОмскВодоканала» и их последствия в виде временного отключения холодной воды.
29 ноября ресурса лишатся жители Советского и Октябрьского округов. На улице Краснопресненской заменят пожарный гидрант и узел. Воду отключат с 9:30 до 20:00. Монтаж и врезка временной технологической системы на период реконструкции станции запланированы на улице 20 лет РККА. Холодное водоснабжение приостановят с 9:00 до 16:00. На улице 19-го Партсъезда заменят узел и запорную арматуру на водопроводе. Подачи ресурса не будет с 10:00 до 20:00.
На некоторых точках организуют подвоз воды. Мы публикуем полный список адресов, попадающих под отключение, а также данные о том, где расположатся машины с питьевой водой.