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Грядут отключения. Несколько округов Омска лишатся воды на целый день

Сегодня, 05:18
Фото: 1MI
иллюстрация

В двух округах Омска 29 ноября отключат холодную воду

Публикуем список адресов.

Омичей ожидают масштабные ремонтные работы «ОмскВодоканала» и их последствия в виде временного отключения холодной воды.

29 ноября ресурса лишатся жители Советского и Октябрьского округов. На улице Краснопресненской заменят пожарный гидрант и узел. Воду отключат с 9:30 до 20:00. Монтаж и врезка временной технологической системы на период реконструкции станции запланированы на улице 20 лет РККА. Холодное водоснабжение приостановят с 9:00 до 16:00. На улице 19-го Партсъезда заменят узел и запорную арматуру на водопроводе. Подачи ресурса не будет с 10:00 до 20:00.

На некоторых точках организуют подвоз воды. Мы публикуем полный список адресов, попадающих под отключение, а также данные о том, где расположатся машины с питьевой водой.

Отключение воды Омск 29 ноября
#Общество#Город#Новости#Омск#Водоканал#Отключение воды
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