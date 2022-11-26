Экономический рост. Омск продвинулся вверх в рейтинге миллионников

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что в департаменте экономической политики сравнили показатели Омска с 12-ю другими городами-миллионниками. За полгода Омск улучшил 11 показателей. В исследовании не участвовали данные по Москве и Санкт-Петербургу.
Омск не сдал позиции в рейтинге еще по 7 показателям, среди них, например, бюджетная обеспеченность доходами и расходами, среднесписочная численность работников крупных предприятий, оборот розничной торговли крупных и средних организаций и объем платных услуг населению крупных и средних организаций.
В июне 2022 года в Омской области стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в расчете на одного человека в месяц составляла 17 742,6 руб. на чел. Немного не догнали Республику Татарстан. Они на первом месте с 17 661,4 рублями за набор. На последнем месте Красноярский край. У них фиксированный набор товаров и услуг вышел на 20 363,4 рубля.