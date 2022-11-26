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Экономический рост. Омск продвинулся вверх в рейтинге миллионников

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI
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Жизнь омичей стала приятнее сразу по 11 экономическим показателям

11 шажочков к идеалу. Омские показатели экономического развития подросли за полгода. В каких-то категориях заняли золотую середину, где-то ушли с последнего места, где-то даже заняли почетное второе.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что в департаменте экономической политики сравнили показатели Омска с 12-ю другими городами-миллионниками. За полгода Омск улучшил 11 показателей. В исследовании не участвовали данные по Москве и Санкт-Петербургу.

  • В строительстве показатели по объему работ и услуг по крупным и средним организациям в расчете на душу населения улучшились на 1 позицию — Омск с 5 места перешел на 4 место. Уступили мы Екатеринбургу, Казани и Уфе.
  • По вводу общей площади жилых домов в расчете на душу населения Омск опередил Волгоград и передвинулся с 13 на 12 место.
  • Количество бытовых услуг от крупных и средних организаций в расчете на душу населения оказалось больше, чем в Новосибирске. Мы сравнялись с Волгоградом, Челябинском и Красноярском.
  • Сумма прибыли омских предприятий увеличилась на 114,5% по сравнению с первой половиной 2021 года и составила почти 38,5 млрд рублей, при этом сумма убытков снизилась на 54,2%. Сальдированный финансовый результат предприятий увеличился на 133,6% и составил почти 35 млрд рублей. Как и в 2021 году, мы опередили Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону и Казань, в которых убытки организаций «испортили» общую статистику.
  • Индекс потребительских цен почти одинаков во всех городах-миллионниках. Последнее место занял Челябинск, там индекс — 110,2%, лидерство у Казани, там 112,2%, а Омск точно посередине, на уровне 111,2%.

Омск не сдал позиции в рейтинге еще по 7 показателям, среди них, например, бюджетная обеспеченность доходами и расходами, среднесписочная численность работников крупных предприятий, оборот розничной торговли крупных и средних организаций и объем платных услуг населению крупных и средних организаций.

В июне 2022 года в Омской области стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в расчете на одного человека в месяц составляла 17 742,6 руб. на чел. Немного не догнали Республику Татарстан. Они на первом месте с 17 661,4 рублями за набор. На последнем месте Красноярский край. У них фиксированный набор товаров и услуг вышел на 20 363,4 рубля.

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#Дарья Зыкова#Омск#Экономика#Новости#Омская область#Статистика#Строительство#Услуги#Товары
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