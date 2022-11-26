Экономический рост. Омск продвинулся вверх в рейтинге миллионников

В июне 2022 года в Омской области стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в расчете на одного человека в месяц составляла 17 742,6 руб. на чел. Немного не догнали Республику Татарстан. Они на первом месте с 17 661,4 рублями за набор. На последнем месте Красноярский край. У них фиксированный набор товаров и услуг вышел на 20 363,4 рубля.