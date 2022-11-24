Кошка некормлена, вещи украдены. Пока омички не было дома, сосед украл телевизор

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратилась 38-летняя омичка, которая рассказала о пропаже телевизора. Кто-то проник в ее квартиру и похитил телевизор стоимостью 11 тыс рублей.
Выяснилось, что женщина, проживающая в малосемейном доме, поехала в гости к родственникам, а ключи на время отдала соседке, чтобы та присматривала за кошкой.
Пока омичка отсутствовала, 29-летний сожитель соседки, ранее судимый за хранение наркотиков, взял ключ, проник в квартиру, вынес телевизор и сдал его в ломбард за 2,5 тыс рублей. Полученные деньги потратил на алкоголь.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, а телевизор возвращен владелице.