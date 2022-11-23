«Возможно, кто-то пошутил». Омичка залепила снежками номера на машине

Отметим, что если госзнаки не читаются в связи с плохими погодными условиями или грязью на дорогах, то штраф составит 500 рублей. В случае, если номера закрыты специально, штраф достигнет 5 тыс рублей, либо водитель будет лишен прав на срок от 1 до 3 месяцев.