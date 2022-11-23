«Возможно, кто-то пошутил». Омичка залепила снежками номера на машине

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, вчера вечером, 22 ноября, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль SKODA на улице Енисейской, у которого были залеплены снегом номера, причем как спереди, так и сзади.
Водителем оказалась женщина 31 года, которая утверждала, что не уследила за чистотой госзнаков из-за плохой погоды.
«Умышленно я ничего не делала. Машина стояла во дворе, возможно, кто-то пошутил», — говорит задержанная женщина.
Омичка будет привлечена к административной ответственности.
Отметим, что если госзнаки не читаются в связи с плохими погодными условиями или грязью на дорогах, то штраф составит 500 рублей. В случае, если номера закрыты специально, штраф достигнет 5 тыс рублей, либо водитель будет лишен прав на срок от 1 до 3 месяцев.