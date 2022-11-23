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«Возможно, кто-то пошутил». Омичка залепила снежками номера на машине

Сегодня, 11:48
Фото: 1MI
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В Омске задержали женщину с залепленными снегом госзнаками на автомобиле

Государственные регистрационные знаки были залеплены снегом как сзади, так и спереди автомобиля.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, вчера вечером, 22 ноября, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль SKODA на улице Енисейской, у которого были залеплены снегом номера, причем как спереди, так и сзади.

Водителем оказалась женщина 31 года, которая утверждала, что не уследила за чистотой госзнаков из-за плохой погоды.

«Умышленно я ничего не делала. Машина стояла во дворе, возможно, кто-то пошутил», — говорит задержанная женщина.

Омичка будет привлечена к административной ответственности.

Отметим, что если госзнаки не читаются в связи с плохими погодными условиями или грязью на дорогах, то штраф составит 500 рублей. В случае, если номера закрыты специально, штраф достигнет 5 тыс рублей, либо водитель будет лишен прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Фото: УМВД России по Омской области
#Юлия Бармина#Происшествия#Омск#ГИБДД#Транспорт#Снег
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