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Выше среднего. Сколько получают работники транспорта в Омске

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI
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Каждый четырнадцатый омич работает в транспортной сфере

Профессиональный праздник отмечают с 2020 года.

20 ноября в России — День работника транспорта. Профессиональный праздник отмечают всего с 2020 года. К дате Омскстат подготовил информацию про отрасль в нашем регионе.

На начало этого года в Омской области насчитывалось 2,4 тысячи транспортных организаций. Перевозками заняты 4,6 тысяч индивидуальных предпринимателей. Более 35 тысяч омичей трудится в сфере транспорта, а это каждый четырнадцатый из занятого населения. Средняя зарплата — 43,7 тысяч рублей.

Региональный транспорт за год перевез более 48 миллионов тонн грузов и почти 178 миллионов пассажиров.

#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Транспорт
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