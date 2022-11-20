Выше среднего. Сколько получают работники транспорта в Омске

20 ноября в России — День работника транспорта. Профессиональный праздник отмечают всего с 2020 года. К дате Омскстат подготовил информацию про отрасль в нашем регионе.
На начало этого года в Омской области насчитывалось 2,4 тысячи транспортных организаций. Перевозками заняты 4,6 тысяч индивидуальных предпринимателей. Более 35 тысяч омичей трудится в сфере транспорта, а это каждый четырнадцатый из занятого населения. Средняя зарплата — 43,7 тысяч рублей.
Региональный транспорт за год перевез более 48 миллионов тонн грузов и почти 178 миллионов пассажиров.