Выше среднего. Сколько получают работники транспорта в Омске

На начало этого года в Омской области насчитывалось 2,4 тысячи транспортных организаций. Перевозками заняты 4,6 тысяч индивидуальных предпринимателей. Более 35 тысяч омичей трудится в сфере транспорта, а это каждый четырнадцатый из занятого населения. Средняя зарплата — 43,7 тысяч рублей.