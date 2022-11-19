По кровавым следам. В Омской области обнаружили браконьеров по крови

По сообщению БУ «Управления по охране животного мира», в Муромцевском районе выявили факт незаконной охоты на лося.
При объезде территории около села Камышино-Курское, инспектор обнаружил подозрительные следы от автомобиля. Двигаясь по следам, он нашел место добычи и разделки двух лосей.
В ходе расследования были найдены нарушители, а именно один сельчанин и три омича. В их машине обнаружили две емкости с кровью и шерстью убитых животных. Кроме того, инспектор обнаружил бурые пятна на колесах автомобиля и одежде мужчин.
Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что оружие и часть добытой продукции браконьеры увезли в дом одного из мужчин.
В настоящее время идет следствие, браконьерам грозит до 5 лет тюрьмы. Сумма материального ущерба, причиненного животному миру Омской области, составила более 480 тыс рублей.
Напомним, что это не первый случай незаконной охоты на лосей. Ранее был задержан мужчина, убивший самку лося.