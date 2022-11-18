Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Волки, волки! Омича начали судить за 218 эпизодов телефонного терроризма

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском суде началось рассмотрение дела над телефонным террористом-подростком

Скорая приезжает недостаточно быстро? Подросток из Омска 218 раз сообщал о несуществующей опасности экстренным службам. Началось рассмотрение дела о телефонном терроризме.

Пресс-служба Советского районного суда сообщила о начале рассмотрения уголовного дела, возбужденного из-за ложных сообщений о минировании.

Омич, находясь дома, регистрировал через Интернет поддельные электронные почтовые аккаунты, с которых отправлял ложные сообщения о готовящихся поджогах, взрывах и минированиях зданий. Всего он отправил 218 сообщений. Чаще всего омич сообщал, что в опасности объекты социальной инфраструктуры (школы, больницы, детские сады),  по ч.2 ст. 207 УК РФ зарегистрировано 176 эпизодов. По этой статье парню грозит до 5 лет срока.

28 раз он сообщал о несуществующих террористических планах в отношении органов власти — ч.3 ст. 207 УК РФ, за это ему грозит до 8 лет. Еще 14 эпизодов квалифицированы как телефонное хулиганство по ч.1 ст. 207 УК РФ, они предполагают до 3 лет лишения свободы или условный срок.

«Сообщал» он как об опасности для жителей Омской области, так и о готовящихся терактах в более чем 30 регионах. К кому-то могла не успеть скорая помощь, где-то из-за хулигана могли вовремя не приехать на реальный пожар.

Напомним, рассылал сообщения юноша из-за неразделенной любви и обиды на одноклассников. 

В Омске будут судить подростка, который «минировал» сотни школ
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Новости#Уголовное дело#Ложное сообщение
Подпишитесь
Не упали духом: Омские спортсмены — об исключении России из Паралимпийского комитета
Сегодня, 14:39
«Гниют автомобили и обувь!» Омичи пожаловались администрации на реагенты на дорогах
Сегодня, 17:45
Новым генеральным менеджером омского «Авангарда» стал Рашид Хабибулин
Сегодня, 18:15
Омский «Авангард» официально назначил Михаила Кравеца на пост главного тренера
Сегодня, 18:05
«Проблема в кукловодах»: военный из Омска о работе в зоне СВО
Сегодня, 19:37
Стало известно, кто получит сладкие новогодние подарки от губернатора Омской области
Сегодня, 11:00