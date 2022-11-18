Волки, волки! Омича начали судить за 218 эпизодов телефонного терроризма

Омич, находясь дома, регистрировал через Интернет поддельные электронные почтовые аккаунты, с которых отправлял ложные сообщения о готовящихся поджогах, взрывах и минированиях зданий. Всего он отправил 218 сообщений. Чаще всего омич сообщал, что в опасности объекты социальной инфраструктуры (школы, больницы, детские сады), по ч.2 ст. 207 УК РФ зарегистрировано 176 эпизодов. По этой статье парню грозит до 5 лет срока.