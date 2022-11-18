Волки, волки! Омича начали судить за 218 эпизодов телефонного терроризма

Пресс-служба Советского районного суда сообщила о начале рассмотрения уголовного дела, возбужденного из-за ложных сообщений о минировании.
Омич, находясь дома, регистрировал через Интернет поддельные электронные почтовые аккаунты, с которых отправлял ложные сообщения о готовящихся поджогах, взрывах и минированиях зданий. Всего он отправил 218 сообщений. Чаще всего омич сообщал, что в опасности объекты социальной инфраструктуры (школы, больницы, детские сады), по ч.2 ст. 207 УК РФ зарегистрировано 176 эпизодов. По этой статье парню грозит до 5 лет срока.
28 раз он сообщал о несуществующих террористических планах в отношении органов власти — ч.3 ст. 207 УК РФ, за это ему грозит до 8 лет. Еще 14 эпизодов квалифицированы как телефонное хулиганство по ч.1 ст. 207 УК РФ, они предполагают до 3 лет лишения свободы или условный срок.
«Сообщал» он как об опасности для жителей Омской области, так и о готовящихся терактах в более чем 30 регионах. К кому-то могла не успеть скорая помощь, где-то из-за хулигана могли вовремя не приехать на реальный пожар.
Напомним, рассылал сообщения юноша из-за неразделенной любви и обиды на одноклассников.