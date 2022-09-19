В Омске будут судить подростка, который «минировал» сотни школ

Следователи выяснили, что в 2021 году 17-летний школьник решил отомстить своим одноклассникам, с которыми у него были плохие отношения. Для этого он создал фейковые аккаунты с именами родителей школьников и рассылал электронные письма о минировании школ, больниц, администрации и других учреждений Омска, Керчи, Нижнего Новгорода, Волгограда и еще 30 городов.