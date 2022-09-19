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В Омске будут судить подростка, который «минировал» сотни школ

Вчера, 04:36
Фото: 1MI

Омскому подростку грозит до 8 лет колонии за «минирование» школ

Школьник тяжело переживал неразделенную любовь и конфликты с одноклассниками, поэтому решил «отомстить».

Следственный комитет по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на 18-летнего молодого человека. Он обвиняется в 218 ложных сообщениях об акте терроризма. Дело завели по материалам регионального УФСБ.

Следователи выяснили, что в 2021 году 17-летний школьник решил отомстить своим одноклассникам, с которыми у него были плохие отношения. Для этого он создал фейковые аккаунты с именами родителей школьников и рассылал электронные письма о минировании школ, больниц, администрации и других учреждений Омска, Керчи, Нижнего Новгорода, Волгограда и еще 30 городов.

Подросток специально установил на домашний ноутбук программу, которая скрывала его IP-адрес. Из-за каждого случая «минирования» сотрудники силовых структур проводили эвакуацию зданий. Сумма ущерба составила 2 млн 669 тыс рублей.

Уголовное дело собираются передавать в суд. Подростку грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее Город55 сообщал, что подросток имеет расстройство психики. Одной из главных причин «минирований» стала неразделенная любовь.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Подросток#Дети#Терроризм#Следственный комитет
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