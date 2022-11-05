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В Омской области из-за опасной болезни ввели карантин до следующей осени

5 ноября 13:34
Фото: 1MI
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В Омской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота

Карантин продлится до 1 сентября 2023 года.

Согласно приказу Главного управления ветеринарии Омской области, с 3 ноября 2022 года в некоторых  животноводческих фермах области введен карантин, поскольку там были выявлены очаги лейкоза крупного рогатого скота.

Карантин введен в границах ферм ОАО «Цветнополье», расположенных на территории села Цветнополье и недалеко от деревни Роза Долина Азовского района. На фермах СПК «Нагорновский» недалеко от деревни Ивановка Тарского района. А также фермы крестьянского хозяйства Немова Ю.А., расположенные в деревне Меркулты Колосовского района.

Карантин введен до 1 сентября 2023 года. В это время нельзя будет вывозить восприимчивых животных, за исключением тех, которых везут на убой; посещать территорию посторонним людям; содержать и доить больных и здоровых животных вместе; использовать одни и те же аппараты для доения больных и здоровых животных; собирать молоко больных и здоровых животных в общую емкость.

Помимо этого, на территории неблагополучных пунктов запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.

#Юлия Бармина#Каратин#Крупный рогатый скот#Корова
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