В Омской области из-за опасной болезни ввели карантин до следующей осени

Карантин введен до 1 сентября 2023 года. В это время нельзя будет вывозить восприимчивых животных, за исключением тех, которых везут на убой; посещать территорию посторонним людям; содержать и доить больных и здоровых животных вместе; использовать одни и те же аппараты для доения больных и здоровых животных; собирать молоко больных и здоровых животных в общую емкость.