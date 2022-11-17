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В Омске решили выставить на продажу здание известного кинотеатра

Сегодня, 04:50
Фото: 1MI

В Омске выставят на торги здание бывшего кинотеатра «Сатурн»

Здание решили продать за 13 млн рублей.

Здание бывшего кинотеатра «Сатурн», которое находится по адресу улица Багратиона 1/1, решили выставить на торги по приватизации. Соответствующий документ подписал мэр Омска Сергей Шелест.

Согласно опубликованному документу, площадь здания составляет 1307.8 квадратных метров. Начальная стоимость объекта составила 13 220 000 рублей. Шаг повышения цены составил 5% от стартовой.

Здание располагается на земельном участке площадью 7479 квадратных метров. Его можно будет выкупить за 21 270 000 рублей.

Напомним, что кинотеатр «Сатур» решили включить в список приватизации после восьми лет попыток найти инвестора для его восстановления. Предприниматели посчитали, что делать это невыгодно, поскольку объект требует очень больших вложений.

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#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Приватизация#Сатурн
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