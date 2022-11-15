Валюта верблюда — плевок. В Омске пассажир автобуса буйно отреагировал на кондуктора

В 14:25 в автобус № 155 на «Каскаде» зашел мужчина лет 30-35. Сел, не оплатив проезд, притворился что спит. Кондуктор попросила оплатить билет, но «спящий» никак не реагировал. После чего кондуктор перешла на повышенный тон. Мужчина резко подскочил и начал плевать ей в лицо, после чего замахивался несколько раз, матерясь. Напоследок он ударил кондуктора и еще несколько раз плюнул, как сообщили очевидцы в соцсетях.