Валюта верблюда — плевок. В Омске пассажир автобуса буйно отреагировал на кондуктора

Омичи пожаловались на поведение пассажира автобуса. В сообществе «Инцидент Омск» опубликовали видео матерной ссоры между пассажиром и кондуктором, просившим оплатить проезд.
В 14:25 в автобус № 155 на «Каскаде» зашел мужчина лет 30-35. Сел, не оплатив проезд, притворился что спит. Кондуктор попросила оплатить билет, но «спящий» никак не реагировал. После чего кондуктор перешла на повышенный тон. Мужчина резко подскочил и начал плевать ей в лицо, после чего замахивался несколько раз, матерясь. Напоследок он ударил кондуктора и еще несколько раз плюнул, как сообщили очевидцы в соцсетях.
Женщина просила его остановиться, но он продолжал угрожать и плеваться. Вышел он на «Академии транспорта» после того, как в «беседу» вмешался водитель. Кроме водителя мужчин в салоне не было. Омичи возмущены произошедшим.
Конфликты в в общественном транспорте — не редкость. Омичи частенько буянят в трамваях, автобусах и троллейбусах, например, как в другом недавнем случае, когда омич чуть не разбил окно в новеньком "Адмирале":