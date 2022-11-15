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Валюта верблюда — плевок. В Омске пассажир автобуса буйно отреагировал на кондуктора

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI
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В Омске пассажир избил и заплевал кондуктора автобуса

Мужчина посреди белого дня заплевал кондуктора омского автобуса и накинулся с кулаками. Водитель еле выпроводил из салона нарушителя спокойствия.

Омичи пожаловались на поведение пассажира автобуса. В сообществе «Инцидент Омск» опубликовали видео матерной ссоры между пассажиром и кондуктором, просившим оплатить проезд.

В 14:25 в автобус № 155 на «Каскаде» зашел мужчина лет 30-35. Сел, не оплатив проезд, притворился что спит. Кондуктор попросила оплатить билет, но «спящий» никак не реагировал. После чего кондуктор перешла на повышенный тон. Мужчина резко подскочил и начал плевать ей в лицо, после чего замахивался несколько раз, матерясь. Напоследок он ударил кондуктора и еще несколько раз плюнул, как сообщили очевидцы в соцсетях.

Женщина просила его остановиться, но он продолжал угрожать и плеваться. Вышел он на «Академии транспорта» после того, как в «беседу» вмешался водитель. Кроме водителя мужчин в салоне не было. Омичи возмущены произошедшим.

Конфликты в в общественном транспорте — не редкость. Омичи частенько буянят в трамваях, автобусах и троллейбусах, например, как в другом недавнем случае, когда омич чуть не разбил окно в новеньком "Адмирале":

Матерился и бил ногами по стеклу. Омич устроил дебош в троллейбусе
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#Происшествия#Новости#Омск#Транспорт#Соцсети#Жалобы#Конфликт#Пассажир#Маршрутка#Дарья Зыкова
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