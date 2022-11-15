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Серьезное ДТП. В Омске столкнулись три автомобиля и пассажирский микроавтобус

Сегодня, 11:49
Фото: 1MI
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В Омске несколько машин столкнулись с пассажирским микроавтобусом

В результате ДТП пострадали семь человек.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, сегодня утром, 15 ноября, произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

Мужчина, сидя за рулем автомобиля Toyota, двигался по улице Мельничной и не справился с управлением. В итоге он выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом ГАЗель, а затем еще с двумя автомобилями Lada и Renault.

В результате аварии в больницу были доставлены водитель автомобиля Toyota, а также его 4 пассажира: девушка 2005 года рождения, женщина 1979 года рождения, женщина 1951 года рождения и мужчина 1978 года рождения. 

Автобус двигался по маршруту № 394, в салоне находились 2 пассажира, которые не пострадали.

В настоящее время ведется проверка, в ходе которой окончательно установят обстоятельства и причины аварии. 

В министерстве здравоохранения Омской области добавили, что в ДТП пострадали семь человек, однако двое из них отказались от эвакуации. Сейчас все пять пострадавших получают необходимую медицинскую помощь.

Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области
#Юлия Бармина#Происшествия#ДТП#Транспорт#ГИБДД#ДТП с пострадавшими
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