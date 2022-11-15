Серьезное ДТП. В Омске столкнулись три автомобиля и пассажирский микроавтобус

Мужчина, сидя за рулем автомобиля Toyota, двигался по улице Мельничной и не справился с управлением. В итоге он выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом ГАЗель, а затем еще с двумя автомобилями Lada и Renault.