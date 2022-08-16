Замначальника по производству ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» («ГУССТ № 9 при Спецстрое России») Алексей Дубинин получил 5 лет колонии, но освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. При этом по статье «Мошенничество» он получил 6 лет колонии и 200 тысяч штрафа.