Сегодня в Омском гарнизонном военном суде огласили приговор по делу уже семилетней давности — об обрушении казармы 242-го Учебного центра ВДВ в поселке Светлый.
На скамье подсудимых были 11 человек. Шесть из них получили реальные сроки.
Директора ООО «РемЭксСтрой» Александра Дорофеева приговорили к 8 годам лишениям свободы по статье «Мошенничество» (фирма ремонтировала казарму). Также ему назначили 6 лет колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей, но по этой статье его от наказания освободили за истечение срока давности.
Экс-руководителя проекта компании «РемЭксСтрой» Дмитрия Баязова приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 250 тысяч рублей.
Бывший начальник производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк приговорен к 6 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей.
Замначальника по производству ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» («ГУССТ № 9 при Спецстрое России») Алексей Дубинин получил 5 лет колонии, но освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. При этом по статье «Мошенничество» он получил 6 лет колонии и 200 тысяч штрафа.
Бывший инженер 1 категории отдела технического надзора проектного офиса «СМУ-916» Николай Гашенко получил 5 лет колонии и лишение права занимать должности, но был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.
Старший инженер-инспектор технического надзора РУЗКС ЦВО Евгений Криворучко и бывший замкомандира войсковой части 64712 по тылу — начальник тыла полковник Владислав Пархоменко получили 5 лет, но освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.
При этом Владислав Пархоменко получил и реальный срок по статье 290 УК РФ: 10 лет и штраф 6 млн рублей. Также его лишили звания полковника.
Бывший начальник «Строительно-монтажного управления № 916» филиала ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» («СМУ-916») Игорь Титарев и бывший замруководителя Регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа филиала ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ» (РУЗКС ЦВО) Александр Савустьян приговорены к 5 и 6 годам соответственно, но освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.
При этом Игорь Титарев получил реальный срок по статье 159 "Мошенничество". Его приговорили к 8 годам и штрафу в 300 тысяч рублей. Александр Савустьян по этой же статье получил 5 лет условно и штраф в 150 тысяч.
Уголовное дело бывшего командира войсковой части 64712 полковника Олега Пономарева прекращено в связи с истечением сроков давности.
По бывшему руководителю проектного офиса «СМУ-916» Федору Ержанину дело не прекращено, однако приговор не озвучен: подсудимый болеет.
Напомним, трагедия случилась семь лет назад, 12 июля 2015 года. Под завалами оказались более 40 десантников, 24 срочника погибли.