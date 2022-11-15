Потолок скоро рухнет. В Омске жильцов дома топит вода с крыши и бьет ток

В комментариях под записью жильцам посоветовали обратиться в прокуратуру и пожаловаться на бездействие управляющей компании. Другие комментаторы предложили организовать ТСЖ и взять ремонт в свои руки. В крайнем случае жильцам посоветовали застраховать свою жизнь и имущество, чтобы в случае повторения опасной ситуации с управляющей компанией разбиралась страховая.