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Потолок скоро рухнет. В Омске жильцов дома топит вода с крыши и бьет ток

Сегодня, 06:02
Фото: 1MI
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В омском доме размыло плиты потолка и жильцов бьет током

Омичи пожаловались в соцсетях на опасную ситуацию в их доме. Перекрытия размыло, жильцов заливает вода, произошло замыкание, а людей бьет током.

Жители дома № 150 по улице Куйбышева пожаловались в соцсетях, что их 11 сектор во втором подъезде заливает вода. Жильцы боятся обрушения потолочных плит и перекрытий. Кроме того, из-за затопления произошло замыкание электропроводки и людей бьет током. Вода повсюду, а она — отличный проводник для электричества.

Омичи опубликовали видеообращение в сообществе «Инцидент Омск». Рассказали, что неоднократно обращались за помощью, но никто ничего якобы не делает. Омичи задаются вопросом, кто понесет ответственность, если случится несчастье и пострадают люди.

В комментариях под записью жильцам посоветовали обратиться в прокуратуру и пожаловаться на бездействие управляющей компании. Другие комментаторы предложили организовать ТСЖ и взять ремонт в свои руки. В крайнем случае жильцам посоветовали застраховать свою жизнь и имущество, чтобы в случае повторения опасной ситуации с управляющей компанией разбиралась страховая.

#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#Жалобы#Соцсети#Потоп#Замыкание#Крыша#Видео
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