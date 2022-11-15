Потолок скоро рухнет. В Омске жильцов дома топит вода с крыши и бьет ток

Жители дома № 150 по улице Куйбышева пожаловались в соцсетях, что их 11 сектор во втором подъезде заливает вода. Жильцы боятся обрушения потолочных плит и перекрытий. Кроме того, из-за затопления произошло замыкание электропроводки и людей бьет током. Вода повсюду, а она — отличный проводник для электричества.
Омичи опубликовали видеообращение в сообществе «Инцидент Омск». Рассказали, что неоднократно обращались за помощью, но никто ничего якобы не делает. Омичи задаются вопросом, кто понесет ответственность, если случится несчастье и пострадают люди.
В комментариях под записью жильцам посоветовали обратиться в прокуратуру и пожаловаться на бездействие управляющей компании. Другие комментаторы предложили организовать ТСЖ и взять ремонт в свои руки. В крайнем случае жильцам посоветовали застраховать свою жизнь и имущество, чтобы в случае повторения опасной ситуации с управляющей компанией разбиралась страховая.