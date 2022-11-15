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Контракт на 112 миллионов. В Омске нашли подрядчика для достройки проблемного дома

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI

Проблемный дом в омских Нефтяниках достроят за 112 млн рублей

В Омске собираются достроить дом по адресу улица Малиновского, 11.

В Омске выбрали подрядчика для достройки проблемного 10-этажного дома, который находится в Советском округе по адресу улица Малиновского, 11. Начальная стоимость контракта составила 115 074 578 рублей. В здании будет 40 квартир. Из них 28 квартир — двухкомнатные, а еще 12 — однокомнатные.

На аукцион заявились два участника. Согласно данным с портала Госзакупок, в аукционе участвовали ООО «Строитель» и ООО «Сибгарант». По информации «НГС», победителем стал первый участник. С ним заключили договор на сумму 112 499 999 рублей. Деньги на постройку дома выделят из федерального бюджета.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Строительство#Аукцион
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