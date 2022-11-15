Контракт на 112 миллионов. В Омске нашли подрядчика для достройки проблемного дома

На аукцион заявились два участника. Согласно данным с портала Госзакупок, в аукционе участвовали ООО «Строитель» и ООО «Сибгарант». По информации «НГС», победителем стал первый участник. С ним заключили договор на сумму 112 499 999 рублей. Деньги на постройку дома выделят из федерального бюджета.