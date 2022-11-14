Омский НПЗ оборудовал в школе № 8 экологическую лабораторию

Мини-лаборатории для экологических исследований появились в классах омской школы № 8 в микрорайоне «Заозерный». Проект «Право школьников на город», который разработали местные педагоги, получил грант от ОНПЗ «Газпром нефти». Теперь на уроках биологии ученики смогут проводить исследования школьного микроклимата: самостоятельно измерять температуру, влажность воздуха и другие параметры, а также оценивать качество питьевой воды. По мнению педагогов, даже самые элементарные знания об экологии помогают детям осознанно и бережно относиться к природе.