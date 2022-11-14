Омский НПЗ оборудовал в школе № 8 экологическую лабораторию

Мини-лаборатории для экологических исследований появились в классах омской школы № 8 в микрорайоне «Заозерный». Проект «Право школьников на город», который разработали местные педагоги, получил грант от ОНПЗ «Газпром нефти». Теперь на уроках биологии ученики смогут проводить исследования школьного микроклимата: самостоятельно измерять температуру, влажность воздуха и другие параметры, а также оценивать качество питьевой воды. По мнению педагогов, даже самые элементарные знания об экологии помогают детям осознанно и бережно относиться к природе.
«Экологическую осознанность эффективнее всего воспитывать с детства. В результате участия в школьном экопроекте учащиеся узнают о важной связи состояния окружающей среды и здоровья человека. Это стало возможным благодаря поддержке Омского НПЗ, который всегда ответственно подходит к вопросам экологического благополучия региона. Предприятие внедряет лучшие природоохранные практики в производство и помогает активным омичам воплощать в жизнь значимые экологические инициативы», — отметила заместитель мэра Омска по социальному блоку Инна Елецкая.
«Для Омского НПЗ забота об окружающей среде — важный пункт взаимодействия с регионом. Поддержанный ОНПЗ экологический проект для школьников дает уверенность, что подрастающее поколение активно включится в решение экологических вопросов. Омский НПЗ всегда активно участвует в создании образовательной базы для развития юных омичей», — в свою очередь заявил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Отметим, что Омский НПЗ много лет поддерживает в регионе различные экологические инициативы. В этом году предприятие выступило генеральным партнером «Экошколы для современных медиа». Масштабный образовательный проект позволил создать в Омской области пул журналистов, которые специализируются на освещении вопросов местной экологии.