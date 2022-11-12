Министр Культуры РФ Ольга Любимова еще год назад сообщала в «ТАСС», что самый первый билет по Пушкинской карте приобрела 15-летняя омичка Настя. Посетила она Московский театр сатиры.
В этом году Государство продолжает испытывать учреждения культуры на актуальность для молодежи. Проект «Пушкинская карта» обогатился, расширился, пережил свое детство и входит в солидную зрелость. По-прежнему, все желающие от 14 до 22 лет могут выбрать, куда сходить в свободное от учебы время, да так чтобы не тратить личный или семейный бюджет. Но за год и участников, и мероприятий стало больше.
О запуске современной социальной программы объявил президент РФ Владимир Путин еще во время прямой линии в июне 2021 года. Школьники и студенты смогли приобретать билеты в учреждения культуры за счет государства по всей России. По подсчетам Министерства культуры РФ программой смогут воспользоваться 13 миллионов человек в 85 регионах. Сейчас оформлено больше 7 млн карт.
Также в Минкультуры РФ сообщали, что к программе подключены уже 8 тыс. организаций, можно посетить более 29 тыс. мероприятий, и к осени 2022 года по «Пушкинской карте» приобретено 18 млн билетов.
Это совместный проект Минкультуры, Минцифры и Почта Банка. Он позволяет молодым людям бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры. Оплачивает «банкет» бюджет страны. Воспользоваться могут молодые люди от 14 до 22 лет включительно. Деньги на покупку билетов поступают на карту «Мир», пластиковую или виртуальную.
В программе участвуют больше 8 тысяч организаций. Постоянных участников — больше 1800. Номинал карты в 2022 и 2023 году — 5 тыс. рублей. Из них можно потратить на билеты в кино 2 тыс. рублей — на фильмы, одобренные специалистами проекта.
Куда бы вас ни занесло на каникулах, выходных или по вечерам в поисках прекрасного, программа работает по всей России. Афиша мероприятий обновляется в приложении «Госуслуги.Культура» и на портале «Культура.РФ».
Подтверждаем профиль на Госуслугах, получаем электронную «Пушкинскую карту», смотрим, какие музеи, театры, библиотеки, арт-пространства и концертные площадки доступны, и отправляемся приятно и с пользой проводить время. Ничто не мешает омичу посетить балет во Владивостоке, например, если В Омске все актуальное уже просмотрено.
Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите учетную запись. Это можно сделать с 14 лет после получения паспорта. Родители не смогут оформить карту за вас, тут нужна лично ваша учетная запись.
Установите мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Оно доступно в App Store и Google Play. QR-код для скачивания приложения также размещен на Госуслугах.
Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Вы можете оформить виртуальную карту «Мир» прямо в приложении или получить пластиковую карту в отделении Почта Банка. Понадобится паспорт и СНИЛС.
Виртуальная и пластиковая карта равнозначны. «Пластик» получать необязательно. Но можно оформить, если неудобно использовать виртуальную. 1 января каждого года государство будет пополнять именную «Пушкинскую карту» до исполнения владельцу 23 лет.
Билеты после 23 лет купить можно до конца года. То есть, если день рождения у вас 15 июня, то можно заранее купить бумажный билет на концерт 31 декабря. Именно бумажный, потому что в приложении его открыть не получится, в день 23-летия приложение превратится в «тыкву». А вот купленные заранее билеты — нет, они останутся с вами.
Карту можно использовать только для получения государственной субсидии на посещение культурных мероприятий в рамках «Пушкинской программы». Любые операции, кроме покупки и возврата билетов по ней невозможны. Хлеба не купить. Кроме духовного. Покупать билеты можно только себе: один билет на одно мероприятие, друзьям или родственникам оплатить поход на выставку не получится.
После того, как разобрались и все установили, выберите мероприятие из афиши в приложении или на сайте «Культура.РФ» и оплатите билет. При покупке билетов в кино, театр или на концерт на сайтах самих организаций убедитесь, что мероприятие участвует в программе. Ищите кнопку «Оплатить Пушкинской картой».
Карту оформили уже более 80 тысяч омичей. Прямо сейчас среди активных участников — 44 учреждения культуры в Омске. Но списки постоянно меняются по мере того, как меняется утвержденная афиша.
На постоянной основе можно посетить омский «Драмтеатр», основной корпус музея им. Врубеля, Омский государственный музыкальный театр, концертный зал Омской филармонии, «Арлекин», «Галерку», «Пятый театр», «Лицейский театр» и многое другое.
Из омских кинотеатров в программе участвуют «Вавилон», «Первомайский», «Галактика», «Атриум», «Континент», «Кристалл», «Маяковский», «Слава», «Рубин» и «Маяк».
Даже в клубе «Ангар» проходят мероприятия, которые можно оплатить «Пушкинкой», что уж говорить о музеях. Только на 11 ноября в афише 48 предложений с музейными выставками, экспозициями и экскурсиями.
В этом месяце еще можно успеть на показы фильмов: «Либрея: охотники за сокровищами», «Волшебники» «Большое путешествие. Специальная доставка», «Грозный папа», «Любовники», «Я буду жить» и «Петр I: последний царь и первый император».
По большим спектаклям еще остались «Джейн Эйр. На краю бездны» в Пятом драматическом. «Не все коту масленница» в Галерке и «Конек-горбунок» с роскошнейшими костюмами в музыкальном театре. Немало проводится и камерных спектаклей, которые было бы обидно пропустить.
Отслеживать изменения в афише и организациях-участниках «Пушкинской программы» удобно на сайте «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура».