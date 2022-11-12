Билеты после 23 лет купить можно до конца года. То есть, если день рождения у вас 15 июня, то можно заранее купить бумажный билет на концерт 31 декабря. Именно бумажный, потому что в приложении его открыть не получится, в день 23-летия приложение превратится в «тыкву». А вот купленные заранее билеты — нет, они останутся с вами.