Аналог Пушкинской карты для спортсменов может вскоре появиться в Омске

Предлагают по аналогии с Пушкинской картой предусмотреть льготу для занятий спортом для детей до 18 лет. Это поможет решить проблему неравномерной финансовой доступности спортивных секций для различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Такой проект особенно нужен для детей из малых городов, родители которых не так много зарабатывают.
Создание аналога Пушкинской карты для спорта потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований. «Новые люди» будут добиваться оценки и согласования выделения дополнительных бюджетных средств на это от всех профильных ведомств, включая Минспорт и Минфин.
В Омской области карту можно было бы назвать именем Ирины Чащиной, олимпийской чемпионки из Омска. Было бы хорошим поводом прославить олимпийских чемпионов, которые родились и выросли в том или ином регионе.
«В текущей ситуации, например, для нашей Омской области, это отличный вариант, чтобы поддержать спортивные секции. Людям тяжело платить за каждого ребёнка по 1,5-2 тысячи в месяц, для многих это существенные деньги и серьёзная нагрузка. Поэтому считаем, что такой аналог Пушкинской карты сможет решить все эти сложности», — говорит руководитель омского отделения партии «Новые люди» Илья Смирнов.