Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аналог Пушкинской карты для спортсменов может вскоре появиться в Омске

31 августа 04:00
Фото: Новые люди
Политики из партии «Новые люди» предложили ввести новые льготы на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей и детей с особенностями развития.

Предлагают по аналогии с Пушкинской картой предусмотреть льготу для занятий спортом для детей до 18 лет. Это поможет решить проблему неравномерной финансовой доступности спортивных секций для различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Такой проект особенно нужен для детей из малых городов, родители которых не так много зарабатывают.

Создание аналога Пушкинской карты для спорта потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований. «Новые люди» будут добиваться оценки и согласования выделения дополнительных бюджетных средств на это от всех профильных ведомств, включая Минспорт и Минфин.

В Омской области карту можно было бы назвать именем Ирины Чащиной, олимпийской чемпионки из Омска. Было бы хорошим поводом прославить олимпийских чемпионов, которые родились и выросли в том или ином регионе.

«В текущей ситуации, например, для нашей Омской области, это отличный вариант, чтобы поддержать спортивные секции. Людям тяжело платить за каждого ребёнка по 1,5-2 тысячи в месяц, для многих это существенные деньги и серьёзная нагрузка. Поэтому считаем, что такой аналог Пушкинской карты сможет решить все эти сложности», — говорит руководитель омского отделения партии «Новые люди» Илья Смирнов.
#Екатерина Чаплинская
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10