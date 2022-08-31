Аналог Пушкинской карты для спортсменов может вскоре появиться в Омске

Предлагают по аналогии с Пушкинской картой предусмотреть льготу для занятий спортом для детей до 18 лет. Это поможет решить проблему неравномерной финансовой доступности спортивных секций для различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.