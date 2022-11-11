Более 93% банкоматов в сети Сбера в Сибири оснащены технологией cash-recycling

Использование данной технологии позволяет оптимизировать временные и операционные затраты — средства, которые клиент вносит в банкомат-ресайклер, могут быть выданы другому человеку, и получатель не должен приходить в банк и ждать окончания процесса инкассирования. При внесении наличных банкоматы нового образца могут принять до двухсот купюр — ранее за один раз можно было внести не больше сорока. Кроме того, клиентам для обслуживания в новых банкоматах не обязательно иметь при себе карту — авторизация и осуществление операций доступны по биометрии лица.