Из бюджета Омской области выделят миллион на хождение по воде в Тевризском районе

По сообщению пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области, Тевризскому ДРСУ выделили 972 тыс рублей из бюджета Омской области на организацию пассажирских перевозок по воде.
Омский минтранс провел отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым компенсируют плату за провоз пассажиров. Во время приема документов поступила одна заявка, которая соответствовала заявленным требованиям — от предприятия «Тевризское дорожное ремонтно-строительное управление». Размер субсидии на компенсацию потраченных денег составил более 972 тыс рублей.
Добавим, что РЭК Омской области утвердила тарифы на проезд на пароме в 2022 году. Так, проезд на переправе для пассажиров и перевозка багажа весом до 36 килограммов оказались бесплатными для омичей.
Напомним, ранее минздрав сообщал о том, что отсутствие переправы в Тевризском районе не помешает врачам оказывать медицинскую помощь. ФАПы полностью укомплектованы медработниками на правой стороне Иртыша.