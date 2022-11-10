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Из бюджета Омской области выделят миллион на хождение по воде в Тевризском районе

10 ноября 09:48
Фото: 1MI
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Из бюджета Омской области на речные перевозки в Тевризском районе выделят почти милли

Тевризскому дорожному ремонтно-строительное управлению компенсируют более 972 тыс рублей.

По сообщению пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области, Тевризскому ДРСУ выделили 972 тыс рублей из бюджета Омской области на организацию пассажирских перевозок по воде.

Омский минтранс провел отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым компенсируют плату за провоз пассажиров. Во время приема документов поступила одна заявка, которая соответствовала заявленным требованиям — от предприятия «Тевризское дорожное ремонтно-строительное управление». Размер субсидии на компенсацию потраченных денег составил более 972 тыс рублей.

Добавим, что РЭК Омской области утвердила тарифы на проезд на пароме в 2022 году. Так, проезд на переправе для пассажиров и перевозка багажа весом до 36 килограммов оказались бесплатными для омичей.

Напомним, ранее минздрав сообщал о том, что отсутствие переправы в Тевризском районе не помешает врачам оказывать медицинскую помощь. ФАПы полностью укомплектованы медработниками на правой стороне Иртыша.

Теперь бесплатно. В Омской области отменили плату за проезд на пароме через Иртыш
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#Юлия Бармина#Министерство транспорта#Переправа#Дрсу
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