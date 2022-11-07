Врачи есть. Омичей успокоили, рассказав об оказании медпомощи без переправ

Фельдшерско-акушерские пункты в Бородинке, Екатериновке, Ермиловке и Журавлевке полностью укомплектованы медработниками, которые выезжают к пациентам один раз в неделю. Также ФАПы обеспечены двухмесячным запасом расходных материалов и лекарственных препаратов. Санитарный транспорт для поездок в населенные пункты находится в селе Екатериновка.