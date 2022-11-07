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Врачи есть. Омичей успокоили, рассказав об оказании медпомощи без переправ

7 ноября 11:37
Фото: 1MI
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Жителей севера Омской области обеспечили медпомощью во время отсутствия переправ

На этот период медицинское обслуживание будет организовано во всех селах на правой стороне Иртыша.

По сообщению министерства здравоохранения Омской области, отсутствие переправы не помешает врачам оказывать медицинскую помощь жителям Тевризского района. Медицинское обслуживание на этот период организовано во всех сельских поселениях на правой стороне Иртыша.

Фельдшерско-акушерские пункты в Бородинке, Екатериновке, Ермиловке и Журавлевке полностью укомплектованы медработниками, которые выезжают к пациентам один раз в неделю.  Также ФАПы обеспечены двухмесячным запасом расходных материалов и лекарственных препаратов. Санитарный транспорт для поездок в населенные пункты находится в селе Екатериновка.

Что касается работы с беременными на поздних сроках, им предлагается заранее переехать к родственникам, проживающим на левой стороне Иртыша.

Экстренная и неотложная помощь во время отсутствия переправ на левую сторону Иртыша, в случае необходимости, будет осуществляться, с помощью санитарной
авиации.

Напомним, ранее минздрав рассказал, за какое время «скорая помощь» добирается до пациентов. А также подсчитал, сколько пациентов на прошлой неделе было доставлено в больницу с помощью санавиации.

Каждая секунда на счету. За какое время омская «скорая» доезжает до пациента
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#Юлия Бармина#Медики#Врач#Село
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