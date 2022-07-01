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Теперь бесплатно. В Омской области отменили плату за проезд на пароме через Иртыш

Теперь бесплатно. В Омской области отменили плату за проезд на пароме через Иртыш

Сегодня, 11:57
Фото: 1MI

В Омской области сделали бесплатным проезд на пароме

Решение приняла РЭК Омской области.

Региональная энергетическая комиссия утвердила тарифы на перевозки пассажиров и багажа на 2022 год на областных переправах. Для некоторых предприятий тарифы оказались ниже прошлогодних, несмотря на предложение перевозчиков утвердить более высокие тарифы. Обосновать новые цифры у перевозчиков не получилось.

Отмечается, что перевозка пассажиров на переправах считается социальной услугой и субсидируется из бюджета Омской области, а тариф не равен стоимости поездки для пассажиров. Так, проезд на переправе для пассажиров и перевозка багажа весом до 36 килограммов для омичей бесплатный.

Тарифы для перевозчиков же колеблются от 77.08 рубля до 163.84 рубля за пассажирокилометр.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Тариф#Проезд#Паром#Иртыш#Река#Проезд на пароме#Переправа
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