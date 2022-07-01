Теперь бесплатно. В Омской области отменили плату за проезд на пароме через Иртыш

Региональная энергетическая комиссия утвердила тарифы на перевозки пассажиров и багажа на 2022 год на областных переправах. Для некоторых предприятий тарифы оказались ниже прошлогодних, несмотря на предложение перевозчиков утвердить более высокие тарифы. Обосновать новые цифры у перевозчиков не получилось.
Отмечается, что перевозка пассажиров на переправах считается социальной услугой и субсидируется из бюджета Омской области, а тариф не равен стоимости поездки для пассажиров. Так, проезд на переправе для пассажиров и перевозка багажа весом до 36 килограммов для омичей бесплатный.
Тарифы для перевозчиков же колеблются от 77.08 рубля до 163.84 рубля за пассажирокилометр.