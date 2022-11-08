В Омской области за четыре дня выпало в два раза больше осадков от декадной нормы

По словам начальника «Обь-Иртышского УГМС» Наталии Криворучко, 5 и 6 ноября на территории региона зафиксировали осадки в виде дождя, переходящего в снег, отложение мокрого снега, гололедицу, порывы ветра до 15-21 м/с и похолодание до -2 градусов ночью. Самый сильный ветер был в Шербакуле. А днем 5 ноября в омском аэропорту порывы ветра достигали 19 м/с.