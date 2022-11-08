В Омской области за четыре дня выпало в два раза больше осадков от декадной нормы

На минувших выходных в Омскую область пришла плохая погода. Причиной стала циклон, под влиянием которого пошел дождь со снегом и сильный ветер.
По словам начальника «Обь-Иртышского УГМС» Наталии Криворучко, 5 и 6 ноября на территории региона зафиксировали осадки в виде дождя, переходящего в снег, отложение мокрого снега, гололедицу, порывы ветра до 15-21 м/с и похолодание до -2 градусов ночью. Самый сильный ветер был в Шербакуле. А днем 5 ноября в омском аэропорту порывы ветра достигали 19 м/с.
С 3 по 6 ноября выпало 28-185% осадков от декадной нормы. Сильнее всего снегом засыпало западные районы области. При этом среднесуточная температура воздуха оказалась на 4-6 градусов выше нормы. Сейчас наблюдается снежный покров высотой 1-6 см.
По многолетним данным, в Омской области снег ложится 7 ноября. В ближайшие дни снегопад продолжится, ожидается туман, на дорогах гололедица, возможны слабые гололедно-изморозевые явления.
Отметим, что 7 ноября максимальная температура воздуха была в 2020 году — +10.2 градуса. Минимальная — в 1953 году. В тот год столбик термометра опустился до -33.2 градусов.