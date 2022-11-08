Названы авиакомпании, которыми лучше не летать из Омска, если вы торопитесь

Омский аэропорт опубликовал данные о регулярности полетов в октябре 2022 года. Благодаря этой информации можно сделать выводы, самолеты каких авиакомпаний совершали прилеты и вылеты без задержек.
Так, в прошлом месяце самыми пунктуальными оказались государственная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways и две российские компании - «Ямал» и «Нордстар». 5-10% вылетов задерживали «Аэрофлот», «Ютэйр», «Сибирь» и «Икар».
Такие компании как «Россия», «Азимут» и казахстанский перевозчик QAZAQ AIR задерживали каждый третий-четвертый рейс, а «Красавиа» - каждый второй. В самом конце рейтинга оказались «Смартавиа» и «Уральские авиалинии». Эти авиакомпании умудрились задержать 40% и 47% вылетов.