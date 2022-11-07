В Омской области отправили в СИЗО водителя, сбившего насмерть двух пешеходов

По сообщению прокуратуры Омской области, Калачинская межрайонная прокуратура поддержала предложение следственных органов о заключении под стражу водителя, сбившего насмерть пешеходов.
Напомним, ранее в Калачинском районе 39-летний мужчина в нетрезвом состоянии, ехал по дороге к селу Ивановка, и насмерть сбил двух пешеходов — девушку 2001 года рождения и мужчину 1999 года рождения. С места происшествия водитель скрылся.
Участвующий в судебном заседании прокурор выступил и предложил заключить обвиняемого под стражу, чтобы тот не смог скрыться от следствия и повлиять на свидетелей, которые проживают с ним в одном населенном пункте и являются его знакомыми.
В настоящее время Калачинским городским судом принято решение заключить обвиняемого под стражу на два месяца, а ход дальнейшего расследования находится на контроле прокуратуры.