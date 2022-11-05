Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сбил насмерть и скрылся. В Омской области задержан водитель, скрывшийся с места ДТП

5 ноября 04:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области задержан водитель, скрывшийся с места аварии

Нетрезвый водитель сбил пешеходов и скрылся.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, водитель, сбивший двух пешеходов, задержан.

Вчера, 4 ноября, в Калачинском районе произошло смертельное ДТП. Водитель, сидя за рулем автомобиля ВАЗ-2110, ехал по дороге к селу Ивановка, и насмерть сбил двух пешеходов — девушку 2001 года рождения и мужчину 1999 года рождения. С места происшествия водитель скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что за рулем был 39-летний житель Калачинского района. В момент аварии он был в нетрезвом виде.

В настоящий момент на мужчину завели несколько административных дел. Также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

#Юлия Бармина#ДТП#Авария#ГИБДД#Смертельная авария
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
Омск тонет. Горожане массово жалуются на жуткие лужи и грязь
Сегодня, 18:44
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10