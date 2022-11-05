Сбил насмерть и скрылся. В Омской области задержан водитель, скрывшийся с места ДТП

Вчера, 4 ноября, в Калачинском районе произошло смертельное ДТП. Водитель, сидя за рулем автомобиля ВАЗ-2110, ехал по дороге к селу Ивановка, и насмерть сбил двух пешеходов — девушку 2001 года рождения и мужчину 1999 года рождения. С места происшествия водитель скрылся.