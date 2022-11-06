Туалета нет. Омичи сообщают о скандале вокруг тарского автовокзала

«Он запретил арендаторам пользоваться теплым туалетом, у них нет постоянного доступа к воде. Воду разрешено набирать лишь с 14:00 до 15:00, а использованную воду арендаторам предлагают выливать на улицу. При этом на самом автовокзале полы не моются неделями», — говорит тарский бизнесмен. Продавцы вокзальных ларьков попытались выразить свое недовольство, оставили на двери запертого туалета послание на имя арендатора автовокзала. Но тщетно.