Туалета нет. Омичи сообщают о скандале вокруг тарского автовокзала

О скандале вокруг автовокзала в Таре сообщили местные жители. Посты опубликовали в группе «Тара360». Один из арендаторов торговой площади пожаловался на предпринимателя, который арендует вокзал у «Омскоблавтотранса».
«Он запретил арендаторам пользоваться теплым туалетом, у них нет постоянного доступа к воде. Воду разрешено набирать лишь с 14:00 до 15:00, а использованную воду арендаторам предлагают выливать на улицу. При этом на самом автовокзале полы не моются неделями», — говорит тарский бизнесмен. Продавцы вокзальных ларьков попытались выразить свое недовольство, оставили на двери запертого туалета послание на имя арендатора автовокзала. Но тщетно.
Нелестно высказались и в сторону работников кассы. Пассажиры якобы бояться человека с внешними признаками опьянения. Кассир может даже накричать.
В сообществе началось бурное обсуждение ситуации. Высказалась бывший директор вокзала: «Не нам решать, что замыкать, а что открывать, когда проверяющие органы найдут служебные помещения открытыми, наказание будет быстрым».
Пассажирам и сотрудникам приходится пользоваться туалетом на улице. А там полно мусора, пакетов, бутылок. Тарчане сетуют на несоблюдение санитарных норм, по которым общедоступный туалет должен нормально работать. Адресуют свои жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру.