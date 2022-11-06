Бесстрашные омичи сообщили об открытии сезона зимней рыбалки

«Ну и зачем ты это у нас пишешь? Сейчас наши на рыбалку рванут и куп-куп», — осудили комментаторы автора поста в сообществе «Рыбалка в Омске». Были предположения, что фотография сделана в северных регионах страны, а не в нашей области.