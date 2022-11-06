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Бесстрашные омичи сообщили об открытии сезона зимней рыбалки

6 ноября 08:47
Фото: 1MI
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Многие осудили рыбаков за столь ранний выход на лед.

Первую фотографию с зимней рыбалки опубликовали в социальных сетях. Автор поста с радостью оповестил единомышленников: «Сезон открыл!». На снимке видно, как в тонком слое льда пробурена скважина. А рядом с удочкой в руках рыбака красуется пойманный окунь.

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Фото: скриншот паблика Рыбалка в Омске

Многие рыбаки задались вопросом, где в Омской области можно найти уже безопасный лед. Но ответа никто не получил. Вероятно, потому что в начале ноября плотного слоя льда нет нигде. Рыбачить вдали от берега чрезвычайно рискованно.

«Ну и зачем ты это у нас пишешь? Сейчас наши на рыбалку рванут и куп-куп», — осудили комментаторы автора поста в сообществе «Рыбалка в Омске». Были предположения, что фотография сделана в северных регионах страны, а не в нашей области.

Напомним, сегодня полиция сообщала о пресечении незаконной ловли рыбы. Виновные мужчины теперь заплатят штраф — почти 500 тысяч рублей. Дело передано в суд.

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#Общество#Новости#Соцсети#Рыбалка#Зимняя рыбалка
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