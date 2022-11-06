Бесстрашные омичи сообщили об открытии сезона зимней рыбалки

Первую фотографию с зимней рыбалки опубликовали в социальных сетях. Автор поста с радостью оповестил единомышленников: «Сезон открыл!». На снимке видно, как в тонком слое льда пробурена скважина. А рядом с удочкой в руках рыбака красуется пойманный окунь.
Многие рыбаки задались вопросом, где в Омской области можно найти уже безопасный лед. Но ответа никто не получил. Вероятно, потому что в начале ноября плотного слоя льда нет нигде. Рыбачить вдали от берега чрезвычайно рискованно.
«Ну и зачем ты это у нас пишешь? Сейчас наши на рыбалку рванут и куп-куп», — осудили комментаторы автора поста в сообществе «Рыбалка в Омске». Были предположения, что фотография сделана в северных регионах страны, а не в нашей области.
Напомним, сегодня полиция сообщала о пресечении незаконной ловли рыбы. Виновные мужчины теперь заплатят штраф — почти 500 тысяч рублей. Дело передано в суд.