Рыбалка до суда довела. Омичам придется заплатить огромный штраф за стерлядь

Жителей Знаменского района будут судить за незаконную рыбалку. Обвиняются двое мужчин 59 и 35 лет. Детали истории пояснили в омской полиции.
В июне этого года инспекторы патрулировали территорию. Однажды утром заметили на правом берегу Иртыша близ деревни Максим Горький людей на моторной лодке, те ловили рыбу.
Уже на берегу выяснилось, разрешения на вылов нет. Хотя у мужчин имелись две сплавные сети, деревянная крестовина и ящики со стерлядью. На место прибыли полицейские. Фигуранты рассказали, приехали в гости к знакомому, чтобы помочь установить забор. Но от планов отказались и поехали на рыбалку.
Мужчины незаконно добыли 97 экземпляров стерляди. Сумма ущерба — 443 тысячи рублей. Напомним, добыча рыбы нарушает состояние водных биоресурсов, экологическое равновесие, поэтому вылов запрещен. Более того, сельчане использовали донную плавную сеть. Попав в нее, рыба не выживет. Это действие также запрещено законом.
Уголовное дело передано для рассмотрения суд. Фигурантам предстоит возместить материальный ущерб.