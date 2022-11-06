Рыбалка до суда довела. Омичам придется заплатить огромный штраф за стерлядь

Уже на берегу выяснилось, разрешения на вылов нет. Хотя у мужчин имелись две сплавные сети, деревянная крестовина и ящики со стерлядью. На место прибыли полицейские. Фигуранты рассказали, приехали в гости к знакомому, чтобы помочь установить забор. Но от планов отказались и поехали на рыбалку.