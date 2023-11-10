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Зимняя рыбалка

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2023
Ушел на рыбалку и не вернулся. В Омской области ищут бесследно пропавшего мужчину
Сообщение о поисках появилось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети.
10 ноября 2023, 11:10
Чудесное спасение. Под Омском спасли полуживого рыбака, провалившегося под лед
Мужчина едва не умер от переохлаждения.
15 апреля 2023, 05:10
2022
В Сибири енотовидная собака устроила разбойное нападение на рыбаков
Енотовидный разбойник надругался над имуществом сибирских рыбаков, хотел утащить весь улов и тяжеленный бур.
8 декабря 2022, 06:21
Бесстрашные омичи сообщили об открытии сезона зимней рыбалки
Многие осудили рыбаков за столь ранний выход на лед.
6 ноября 2022, 08:47

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