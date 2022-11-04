Президент подписал указ о выплатах. Мобилизованные омичи получат еще 195 тыс. рублей

Владимир Путин подписал указ № 787 от 2 ноября 2022 года о дополнительной единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в вооруженных силах России с 21 сентября.
Президент поручил правительству определить порядок выплат и обеспечить финансирование расходов. 19 октября на заседании Совета безопасности Владимир Путин объявлял о необходимости дополнительных выплат призванным в рамках частичной мобилизации. Сейчас подписан соответствующий Указ.
Напомним, региональная единовременная выплата составила 100 тыс. рублей и почти все мобилизованные омичи уже получили деньги. В Указе № 787 же говорится о федеральных выплатах.