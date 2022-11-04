Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Президент подписал указ о выплатах. Мобилизованные омичи получат еще 195 тыс. рублей

4 ноября 06:51
Фото: 1MI

Мобилизованным из Омской области и остальных регионов РФ выплатят 195 тыс. рублей

В. Путин подписал указ, согласно которому мобилизованным омичам и служащим по контракту придут дополнительные 195 тыс. рублей

Владимир Путин подписал указ № 787 от 2 ноября 2022 года о дополнительной единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в вооруженных силах России с 21 сентября.

Президент поручил правительству определить порядок выплат и обеспечить финансирование расходов. 19 октября на заседании Совета безопасности Владимир Путин объявлял о необходимости дополнительных выплат призванным в рамках частичной мобилизации. Сейчас подписан соответствующий Указ.

Напомним, региональная единовременная выплата составила 100 тыс. рублей и почти все мобилизованные омичи уже получили деньги. В Указе № 787 же говорится о федеральных выплатах.

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации
Путин поручил платить мобилизованным омичам не менее 195 тысяч рублей в месяц
Узнать подробнее
Мобилизованным в Омске пообещали выплатить все деньги за неделю до 2 ноября
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Частичная мобилизация#Армия#Частичная мобилизация в России#Новости#Омская область#Россия#Владимир Путин#Единовременная выплата
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
Омск тонет. Горожане массово жалуются на жуткие лужи и грязь
Сегодня, 18:44
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10