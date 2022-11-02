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Омский замминистра Минуллин получил условный срок по делу о превышении полномочий

2 ноября 06:39
Фото: 1MI
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Суд вынес решение по уголовному делу на бывшего замминистра строительства и транспорта Омской области. За «недобор» штрафов Минуллин получил условный срок.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, суд назначил наказание бывшему заместителю Минтранса по ч. 1 ст. 286 УК РФ «превышение полномочий».

Его приговорили на 1 год условно с испытательным сроком еще в 1 год. Также ему запрещено занимать организационные и административные должности в органах власти еще на 1 год. Приговор вынес Центральный районный суд Омска.

Напомним, на замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства завели уголовное дело, потому что он заключил контракт на перевозки с недобросовестным подрядчиком, а когда вскрылись нарушения, не взыскал в бюджет необходимую сумму ущерба в 3,47 млн рублей.

Суд установил, что в апреле 2021 г. между министерством и «Одесским АТП» был заключен контракт на регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршруту Омск — Оконешниково. Транспорт должен был следовать через Ленинградский мост. Вместо этого перевозчик решил самовольно изменить маршрут и пустить транспорт по мосту им. 60-летия Победы. Омичи пожаловались в министерство, но вместо того, чтобы взыскать с исполнителя 3,47 млн рублей штрафных санкций, прописанных в контракте, Минуллин назначил перевозчику штраф в 5 тыс. рублей. Вину в совершении преступления он признал.

На замглавы омского минстроя Минуллина возбудили уголовное дело
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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омская область#Уголовное дело#Жалобы#Транспорт#Условный срок#Минстрой
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