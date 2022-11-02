Омский замминистра Минуллин получил условный срок по делу о превышении полномочий

Суд установил, что в апреле 2021 г. между министерством и «Одесским АТП» был заключен контракт на регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршруту Омск — Оконешниково. Транспорт должен был следовать через Ленинградский мост. Вместо этого перевозчик решил самовольно изменить маршрут и пустить транспорт по мосту им. 60-летия Победы. Омичи пожаловались в министерство, но вместо того, чтобы взыскать с исполнителя 3,47 млн рублей штрафных санкций, прописанных в контракте, Минуллин назначил перевозчику штраф в 5 тыс. рублей. Вину в совершении преступления он признал.