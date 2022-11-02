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Омский предприниматель выкупил контрольный пакет акций недостроенного отеля

2 ноября 08:27
Фото: 1MI
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Омский бизнесмен Капустин выкупил контрольный пакет акций гостиницы на улице Пушкина

Гостиницу на улице Пушкина не могут достроить уже много лет.

Омский предприниматель Святослав Капустин выкупил контрольный пакет акций (50.1%) ООО «Новые проекты» у Анатолия Скосырева. Это предприятие имеет в собственности недостроенную гостиницу на улице Пушкина, сообщают «Коммерческие вести».

Еще в 2019 году глава региона подписал соглашение с бывшим владельцем компании, согласно которому гостиницу должны были построить и ввести в эксплуатацию в 2020 году. Объем инвестиций составил более 400 млн рублей. Гостиницу в эксплуатацию так и не ввели.

Новым директором ООО «Новые проекты» стал Сергей Маркер, который связан с несколькими проектами Святослава Капустина. Ранее Маркер возглавлял филиал «Омский» ОАО «СКБ-банка».

#Вероника Жукова#Бизнес#Экономика#Новости#Омск
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